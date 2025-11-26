Desaparecen instructor y alumno tras caída de avioneta en Nueva Orleans

La Guardia Costera de Estados Unidos y varias agencias estatales continuaban este martes la búsqueda de un pequeño avión de entrenamiento que se estrelló en el lago Pontchartrain, al norte de Nueva Orleans. La aeronave, un Cessna 172N, realizaba un vuelo de prácticas entre Gulfport, Mississippi, y la ciudad de Louisiana.

El radar perdió contacto con el avión alrededor de las 6:23 p. m. del lunes, aproximadamente 40 minutos después del despegue, según informó Mike Carastro, propietario de la escuela Apollo Flight Training.

Carastro precisó que en el vuelo viajaban un instructor y un estudiante, cuyos nombres aún no han sido revelados por las autoridades.

Primeros indicios hallados en el agua

La Guardia Costera informó que un helicóptero detectó una decoloración del agua en el lago poco después del accidente, lo que indicaba un posible impacto. Horas más tarde, personal del Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Louisiana localizó lo que parece ser parte del fuselaje, incluyendo un cojín de asiento.

Las labores de búsqueda se reanudaron el martes con helicópteros, embarcaciones y equipos especializados.

“Se supone que van a meterse al agua”, dijo Carastro durante una conferencia de prensa, al referirse al patrón de práctica que realizaban la instructora y su alumno.

Vuelo de aproximación y objetivos profesionales

El Cessna estaba realizando maniobras de aproximación al Aeropuerto Lakefront cuando se perdió el contacto. Según Carastro, la instructora era “altamente calificada” y estaba a unas 200 horas de cumplir el requisito para trabajar como piloto de aerolínea, su meta profesional.

El estudiante, mientras tanto, avanzaba en su entrenamiento para obtener licencias comerciales y de instrumentos.

Una investigación preliminar sugiere que no hubo una falla mecánica evidente, afirmó el propietario de la escuela.

Agencias federales toman control de la investigación

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) lideran la investigación para determinar las causas del accidente, con apoyo de autoridades estatales de Luisiana.

El operativo de búsqueda y rescate continúa en la zona mientras las autoridades intentan determinar el paradero de los ocupantes y recuperar más restos de la aeronave.

