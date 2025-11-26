Neymar vuelve a lesionarse en Santos y peligra su temporada en Brasil

El Santos FC enfrenta un nuevo golpe en plena lucha por la permanencia en el Campeonato Brasileño 2024, luego de que Neymar Jr. sufriera una nueva lesión que podría dejarlo fuera del resto de la temporada.

Según informó ESPN, el astro brasileño necesitará someterse a una artroscopia en la rodilla izquierda para aliviar un problema en el menisco que ya lo dejó fuera del empate 1-1 ante el Internacional.

Aunque el club asegura que la lesión “no es grave”, la recuperación completa exige una intervención quirúrgica.

Por ahora, Neymar y Santos evalúan postergar la operación hasta el final del Brasileirão, con el fin de intentar que el jugador vuelva a sumar minutos en las últimas jornadas de la dramática pelea por evitar el descenso.

Santos está en zona de descenso y teme perder a Neymar para 2026

La situación deportiva del Santos es crítica: actualmente ocupa el puesto 17, el primero en la zona de descenso, con 38 puntos. Solo tiene un punto menos que Vitória y dos menos que Internacional, su rival más reciente.

Dentro del club existe temor de que Neymar no vuelva a jugar en 2025, e incluso que pueda haber disputado sus últimos minutos en esta etapa con el Peixe.

Su contrato vence en diciembre, y aunque el deseo de ambas partes es renovar, el escenario depende totalmente de que el equipo logre salvarse del descenso.

Fuentes citadas por ESPN indican que jugar en la Série B en 2025 complicaría el proyecto personal del jugador, quien tiene como objetivo principal llegar en forma al Mundial de 2026 con la selección brasileña.

Cuatro lesiones en menos de un año desde su regreso

El regreso de Neymar al Santos, anunciado como un sueño para la afición, ha estado marcado por un historial constante de problemas físicos:

Edema en el muslo izquierdo (marzo)



(marzo) Nueva lesión en el muslo izquierdo (abril)



(abril) Lesión grado 2 en el muslo derecho (septiembre)



(septiembre) Lesión en el menisco de la rodilla izquierda (noviembre)



La última lesión se produjo en el empate 1-1 ante Mirassol, que también lo marginó del choque frente a Internacional.

