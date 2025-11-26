Olympiacos vs. Real Madrid: horarios, dónde ver y alineaciones probables del duelo por la Champions

El Estadio Georgios Karaiskakis, ubicado en la ciudad de El Pireo, será el escenario del duelo entre el Olympiacos y el Real Madrid. Este partido corresponde a la quinta jornada de la UEFA Champions League. El conjunto griego va por la heroica al tratar de conseguir su primer triunfo en esta edición del torneo.

Este es un duelo ocasional dentro de la Champions. Ambos equipos se han visto en esta competición en 8 partidos. El Real Madrid acumula cuatro triunfos, 3 empates y solo una derrota. La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en la fase de grupos de la temporada 2007/2008. El Real Madrid ganó 4-2 en el Santiago Bernabéu.

Este partido enfrenta realidades distintas. El Real Madrid luchar por subir a puestos de clasificación directa, mientras que el Olympiacos busca colarse entre los puestos de repechaje.

Pero el conjunto merengue viene de resbalar en su último partido por LaLiga, duelo en el que empataron 2-2 contra el Elche. En el caso del Olympiacos, aunque son líderes en Grecia, la Champions ha sido un escenario complejo: empate 0-0 con el Pafos, derrota 0-2 contra el Arsenal, goleada en contra 6-1 del FC Barcelona y empate 1-1 con el PSV.

Real Madrid y un terreno adverso

Como dato curioso, el Real Madrid nunca ha podido derrotar al Olympiacos en su casa. Ambos clubes se han enfrentado en 4 ocasiones: en la temporada de 1997/98 empataron 0-0, en la campaña 1999/00 empataron 3-3, en la temporada 2005/06 fueron derrotados 2-1 y en la edición de 2007/08 empataron 0-0.

Hay otro dato curioso en este encuentro. José Luis Mendilibar, entrenador del Olympiacos, se ha enfrentado al Real Madrid en más de 25 partidos en los banquillos del Athletic, Valladolid, Osasuna, Levante, Eibar, Alavés y Sevilla. El estratega español solo ha podido vencer al conjunto merengue en dos ocasiones, ambas jugado como local.

Tabla de posiciones en la Champions

Horario y dónde ver el partido entre el Olympiacos y Real Madrid

Horario en Estados Unidos: 15:00 ET / 11:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, TUDN USA y UniMás.

Alineación probable del Olympiacos

Tzolakis, Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Hezze, Garcia; Podence, Chiquinho, Martins y El Kaabi.

Alineación probable del Real Madrid

Lunin; Trent, Asencio, Tchouaméni, Carreras; Güler, Camavinga: Valverde, Bellingham, Vinicius y Mbappé.

