Paracaidista experimentado fallece tras falla en la apertura de su equipo en Colorado

Un paracaidista de 60 años murió el 16 de noviembre luego de que su paracaídas no se desplegara por completo durante un salto en el condado de Boulder, Colorado, según informó la Oficina del Sheriff local.

Las autoridades recibieron el aviso poco después de las 3:00 p. m., tras reportarse a un hombre inconsciente en un campo cercano al Mile-High Skydiving Center. Personal de emergencia intentó practicarle reanimación cardiopulmonar, pero fue declarado muerto en el lugar. Más tarde fue identificado como Takashi Koyama.

Testigos vieron que el paracaídas no se abrió por completo

De acuerdo con el testimonio de una persona que se encontraba cerca de la zona de aterrizaje, Koyama descendía rápidamente cuando se encontraba a pocos cientos de pies del suelo y parecía que su paracaídas no había terminado de abrirse.

Una testigo, identificada como Danielle, aseguró a medios locales que llamó inmediatamente al 911 e intentó asistir al hombre siguiendo instrucciones telefónicas de los operadores de emergencia.

La policía confirmó que Koyama contaba con la certificación necesaria para realizar saltos en solitario.

El salto ocurrió cerca de un centro especializado

Su hijo, Shizuka Koyama, lo describió en una declaración publicada en una campaña de recaudación de fondos como “un hombre extraordinario que amaba profundamente tanto a Japón como a Estados Unidos”. Agregó que su familia ya había sufrido la pérdida de su madre años atrás y que ahora él es quien debe hacerse cargo de los arreglos finales.

La campaña busca apoyo para cubrir los gastos de incineración y entierro en ambos países, como un homenaje a la vida del paracaidista. Hasta ahora, ha reunido más de $1,300 dólares de su meta de $7,000.

Sigue leyendo:

–Capturan en Colorado a fugitivo acusado de agredir sexualmente a una niña de 8 años

–Funcionarios de ICE detuvieron a maestra de quinto grado y a su familia en Colorado

–La búsqueda de dos cazadores de alces en Colorado lleva al hallazgo de dos cuerpos sin identificar