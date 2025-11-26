Patrick Mahomes cumplirá un sueño de la infancia al jugar en Día de Acción de Gracias

Patrick Mahomes, quarterback tres veces campeón del Super Bowl con los Kansas City Chiefs, afirmó que este jueves, ante los Dallas Cowboys, cumplirá su sueño de infancia de disputar un partido en el Día de Acción de Gracias.

“El niño que llevo dentro quería estar ahí; ahora voy a salir a jugar en el Día de Acción de Gracias y encontraré la manera de ganar”, dijo el estelar mariscal. Mahomes liderará esta semana 13 la ofensiva de los Chiefs —quienes no jugaban en Thanksgiving desde 2006— contra unos Cowboys que mantienen viva la tradición de recibir juegos en esta fecha desde 1976.

“Uno crece viendo los partidos del Día de Acción de Gracias sin importar de quién seas aficionado. Si son los Lions, los Cowboys o quien sea que juegue ese día; creces viendo esos partidos y deseando estar ahí”, agregó Mahomes, recordando los días en que soñaba con estar bajo los reflectores de esta jornada especial.

Para él —originario de Tyler, Texas— será especial regresar a su estado natal, con muchos familiares y amigos posiblemente presentes en las gradas del AT&T Stadium. Mahomes aseguró sentirse feliz de jugar cerca de casa y que la ocasión será “una experiencia genial”.

Los Chiefs llegan con marca de seis triunfos y cinco derrotas, ubicados en la décima posición de la Conferencia Americana, lo que convierte este duelo en una ventana clave para seguir peleando por un boleto a playoffs.

El juego será a las 4:30 p.m. ET / 1:30 p.m. PT en el AT&T Stadium.

Cartelera del Día de Acción de Gracias y Black Friday

Además del esperado encuentro entre Chiefs y Cowboys, la triple cartelera de la NFL este jueves 27 de noviembre la complementan:

Green Bay Packers vs. Detroit Lions — 1:00 p.m. ET 10 a.m. PT, en el Ford Field.

Cincinnati Bengals vs. Baltimore Ravens — 8:20 p.m. ET / 5:20 p.m. PT, en el M&T Bank Stadium.

Y para el Black Friday, este año la liga tiene programado un juego especial:

Chicago Bears vs. Philadelphia Eagles — viernes 28 de noviembre, 3:00 p.m. ET 12:00 p.m. PT, en el Lincoln Financial Field

