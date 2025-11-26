Powerball Double Play en vivo : resultados y ganadores del miércoles 26 de noviembre de 2025

Durante este miércoles se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 26 de noviembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí puedes encontrar los números afortunados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

6 19 28 39 53 15

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que da una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes participar de nuevo con tus números de Powerball en un sorteo aparte, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar en él, debes agregar la función Double Play a tu boleto de Powerball por la cantidad de $1 dólar adicional por jugada.

Ojo, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden optar a premios en los dos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios de Double Play deben reclamarse en el estado donde acudiste a comprar el boleto premiado. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería de la zona del país donde hubieran comprado el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, hay algunos establecimientos autorizados, que podrás averiguar rápidamente según corresponda.

Dispondrás de entre 90 días y un año para reclamar tu boleto, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no estuviera en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se realizan los lunes, miércoles y sábados, justo después del sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play celebrará su próximo juego el sábado 29 de noviembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: