Al menos 75 muertos por voraz incendio en Hong Kong mientras los bomberos luchan contra las llamas

Los bomberos combatieron un incendio en un complejo de apartamentos de gran altura en Hong Kong por segundo día este jueves, mientras que el número de muertos ascendía a 75 en uno de los incendios más mortíferos en la historia moderna de la ciudad.

Los rescatistas, con linternas, recorrían los apartamentos de las torres calcinadas mientras una densa columna de humo seguía saliendo de algunas ventanas del complejo Wang Fuk Court, un denso conjunto de edificios que alberga a miles de personas en el distrito de Tai Po.

Se desconoce cuántas personas están desaparecidas o atrapadas. El líder de Hong Kong, John Lee, declaró la madrugada del jueves que se perdió el contacto con 279 personas. Las autoridades no proporcionaron información actualizada sobre los desaparecidos ni sobre cuántos se encontraban aún dentro de los edificios devastados el jueves durante una rueda de prensa.

Un video reciente mostró a los rescatistas buscando en algunos apartamentos a oscuras. Aún se veían llamas desde el interior de varias ventanas, aunque todo el complejo ahora era en gran parte una ruina ennegrecida.

Los bomberos han estado intentando controlar las llamas desde media tarde del miércoles, cuando se cree que el incendio se inició en andamios de bambú y redes de construcción, extendiéndose luego a siete de los ocho edificios del complejo.

Los incendios en cuatro edificios fueron extinguidos con éxito, y las tres torres restantes están bajo control, informaron las autoridades el jueves por la tarde.

Los rescatistas están “luchando contra las altas temperaturas y subiendo cuidadosamente piso por piso, buscando exhaustivamente y con el objetivo de rescatar a las personas lo más rápido posible”, dijo Wong Ka-wing, subdirector de los servicios de bomberos. “No descartamos rescatar a más heridos”.

Más de 70 personas resultaron heridas, incluidos 11 bomberos, según informó el Departamento de Bomberos. Unas 900 personas fueron evacuadas a refugios temporales durante la noche.

De acuerdo con AP, uno de los residentes, Lawrence Lee, esperaba noticias de su esposa, quien creía que seguía atrapada en su apartamento.

“Cuando empezó el incendio le dije por teléfono que escapara. Pero una vez que salió del piso, el pasillo y las escaleras estaban llenos de humo y todo estaba oscuro, así que no tuvo más remedio que volver al piso”, dijo mientras esperaba en uno de los refugios durante la noche.

Winter y Sandy Chung, que vivían en una de las torres, dijeron que vieron chispas al salir el miércoles por la tarde. Aunque estaban a salvo, estaban preocupados por su casa. “No pude dormir en toda la noche”, declaró Winter Chung, de 75 años, a The Associated Press el jueves.

Arrestan a probables responsables

Tres hombres, los directores y un consultor de ingeniería de una empresa constructora, fueron arrestados bajo sospecha de homicidio involuntario.

“Tenemos motivos para creer que los responsables de la empresa constructora cometieron una negligencia grave”, declaró Eileen Chung, superintendente superior de policía.

El jueves, la policía también registró las oficinas de Prestige Construction & Engineering Company, que, según confirmó AP, estaba a cargo de las renovaciones del complejo de torres. Según medios locales, la policía incautó cajas de documentos como prueba.

Las autoridades sospecharon que algunos materiales en las paredes exteriores de los rascacielos no cumplían con los estándares de resistencia al fuego, lo que permitió la propagación inusualmente rápida del incendio.

La policía también informó haber encontrado poliestireno, altamente inflamable, adherido a las ventanas de cada piso cerca del vestíbulo del ascensor de la única torre no afectada.

Se cree que fue instalado por la constructora, pero se desconoce su propósito. El secretario de Seguridad, Chris Tang, afirmó que investigarían los materiales a fondo.

