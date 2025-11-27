Maity Interiano se sincera sobre lo mal que la pasó tras su dolorosa salida de Univision

La presentadora Maity Interiano, quien hace un año fue despedida de las filas de Univision, se sinceró en el más reciente capítulo de su podcast sobre lo mal que la pasó tras su salida de la cadena y es que recibió la noticia en los días previos a Thaksgiving.

Por medio de un video, con duración de cerca de 7 minutos, la animadora de televisión brindó detalles de cómo fueron esos días para ella, en donde no pudo celebrar como ella hubiera deseado.

“Hace un año mi cena de Thanksgiving fue bastante dura. Uno o dos días antes me había enterado de que ese ciclo, por el cual yo había trabajado tanto, me había esforzado tanto y ese sueño cumplido de llegar a una posición como presentadora principal del noticiero de Univision, había llegado a su fin y no porque yo lo decidí”, dijo Maity al inicio de su podcast, el cual tituló como: “El día que mi vida cambió”.

En el mismo material compartió la manera en que logró sobreponerse al duro revés que recibió en el plano profesional, pues vio truncados sus sueños de seguir triunfando en el mundo de la televisión.

“Fue una decisión de la cual no tuve control y de la cual me agarró por total y completa sorpresa, pero este año llegaron a mi vida varias bendiciones. Para mí fue duro porque dije: ‘¿Cómo voy a celebrar, cómo voy a estar triste, cómo los voy a atender, cómo voy a cocinar?’, pero Dios es tan bueno y tan maravilloso que me hizo, en ese momento, darme cuenta que hay muchas cosas por las cuales uno tiene que agradecer”, se sinceró Maity sobre cómo afrontó el proceso con sus seres queridos en pleno Día de Acción de Gracias.

A pesar de que decidió fluir y mostrar su mejor cara, Maity Interiano reconoció que hubo un momento de aquella cena en la que no pudo contener las emociones y rompió en llanto por la incertidumbre que sentía, pues no sabía qué sería de ella.

“Traté de tener la mejor actitud y Dios me dio esa paz, esa tranquilidad. Obviamente llegó el momento de hacer una oración y dar gracias. Fue el momento de poder llorar y expresar lo duro que estaba siendo ese momento, pero a la misma vez me sentí muy reconfortada, acompañada y fue también el principio de un momento de sanar y de ir curando esas heridas”, continuó.

A pesar de que sentía que hace un año sintió que el mundo y la vida se le desmoronaban, hoy asegura sentirse feliz y plena con sus nuevos proyectos, como es el caso de su podcast, su tienda de ropa y su segundo embarazo.

“No tengo un trabajo convencional, pero tengo el mejor trabajo del mundo. Tengo este podcast, tengo el trabajo de ser mamá, de ser esposa. Tengo tantas cosas por las cuales me enfoco y se lo comparto porque si usted está pasando por una situación similar, ten fe de que vas a salir adelante y que las cosas van a cambiar”, dijo Maity, quien buscó inspirar a sus seguidores con sus palabras y con su historia de vida.

Sigue leyendo: