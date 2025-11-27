Padre es detenido por ICE en una cita de rutina pese a tener un hijo con una enfermedad degenerativa 

Un residente de Texas, Maher Tarabishi, que acudía puntualmente a sus controles obligatorios de inmigración fue detenido inesperadamente en su cita anual, dejando a su familia en shock. Según relató su entorno, el arresto ocurrió sin previo aviso a pesar de que el hombre llevaba 17 años cumpliendo estrictamente con todas las normas de supervisión impuestas por las autoridades.

La detención ha generado angustia adicional porque su hijo, que padece una enfermedad muscular progresiva, depende de él como cuidador principal.

Detención durante una cita rutinaria

Maher Tarabishi, de 62 años y originario de Jordania, acudió el 28 de octubre a la oficina de ICE en Dallas como lo hacía cada año desde hacía casi dos décadas. Según The Guardian, estas visitas consistían en comprobaciones básicas sobre su situación y el estado de salud de su hijo. En ningún momento había tenido problemas ni altercados con agentes.

Pese a lo anterior, y de acuerdo con el relato de su familia, Tarabishi fue retenido junto a otros asistentes mientras realizaba el registro habitual. No volvió a casa a la hora prevista y la familia entró en pánico tras horas sin comunicación. Cuatro horas después del arresto logró hacer una llamada rápida para avisar de que había sido detenido por ICE.

Acusaciones oficiales y postura del gobierno

Según The Guardian, ICE justificó la detención alegando que Tarabishi es un “extranjero criminal” y presunto miembro de la Organización para la Liberación de Palestina, catalogada como grupo terrorista por Estados Unidos desde 1987. La familia rechaza de forma contundente ambas afirmaciones.

De acuerdo con declaraciones familiares recogidas por el mismo medio, Tarabishi nunca ha enfrentado cargos criminales en Estados Unidos, ha pagado impuestos y ha cumplido cada cita migratoria en tiempo y forma. Para ellos, su arresto refleja un endurecimiento de la política migratoria y un uso injustificado de acusaciones antiguas sin sustento actual.

La vida del detenido y el impacto en su familia

Maher Tarabishi llegó a Estados Unidos hace varias décadas y permanece en el país bajo una orden de supervisión después de que se le negara el asilo. Según The Guardian, el gobierno le permitió quedarse debido a que es el cuidador principal de su hijo Wael, diagnosticado desde niño con la enfermedad de Pompe, un trastorno muscular degenerativo que compromete severamente la movilidad, los órganos y la capacidad respiratoria.

La familia explicó que Tarabishi ha estado presente en cada etapa del tratamiento de Wael, acompañándolo en múltiples cirugías y convirtiéndose prácticamente en su soporte médico y emocional. Aunque trabaja como ingeniero eléctrico, es él quien conoce en detalle cada aspecto de la enfermedad y gestiona los cuidados diarios de su hijo.

Tras la detención, The Guardian informó que Tarabishi fue trasladado entre varias instalaciones antes de ser ubicado en un centro en Anson, Texas, a tres horas de su hogar. Durante días la familia no supo dónde estaba, y solo después de revisar listados con ayuda de activistas lograron localizarlo. Desde entonces han podido hablar por teléfono, aunque describen al padre como asustado, desorientado y preocupado constantemente por su hijo.

Mientras tanto, la salud de Wael se ha deteriorado. El joven, ahora de 30 años, fue hospitalizado por múltiples infecciones y sufrió un paro cardíaco. Su familia asegura que la ausencia de su cuidador principal ha agravado un cuadro ya delicado. Según dijo su entorno al medio británico, el impacto emocional es tan fuerte que Wael teme “no poder continuar” sin su padre a su lado.

¿Qué puede pasar ahora?

La familia espera que la audiencia migratoria ofrezca algún tipo de alivio o reconsideración humanitaria, pero por ahora no hay señales claras de una liberación temprana. De acuerdo con The Guardian, Tarabishi continúa bajo custodia sin una resolución cercana.