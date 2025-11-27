Toluca resultó demasiado “diablo” para FC Juárez y se encamina a las semifinales: 1-2

El actual campeón Toluca resultó muy diablo para FC Juárez que en el pecado llevó la penitencia al atreverse a jugar de tú a tú contra los escarlatas y al final de cuentas pagaron caro las consecuencias al salir con una derrota 1-2 de su propia casa que los tiene casi eliminados en la liguilla de la Liga MX.

Sin duda fue notable y hasta destacado que el técnico uruguayo Martín Varini haya planteado un duelo agresivo contra el actual campeón y que en los primeros 30 minutos los tuviera contra la pared, pero en el momento que el Toluca se decidió a poner en marcha su poderío no hubo forma que la escuadra fronteriza lo pudiera impedir.

FC Juárez sorprendió con el gol del colombiano Jesús Murillo a los tres minutos de acción en un seco cabezazo que aprovechó la marca errónea del uruguayo Andrés Pereira y de Jesús Gallardo, pero después de eso, las cosas fueron mejorando para la escuadra del Estado de México hasta terminar llevándose una valiosa victoria de 1-2 con los goles de Antonio Briseño y del portugués Paulinho.

Toluca aguantó la primera mitad del encuentro, donde Rodolfo Pizarro, Óscar Estupiñán, Homer Martínez y Ricardo Oliveira estuvieron cerca de causar más daño, pero al final de cuentas el portero Hugo González aguantó a pie firme y pudo evitar más daño a su portería.

El peso del campeón

Para la segunda mitad, Toluca hizo algunos movimientos, adelantó sus líneas y con eso empezó a funcionar mejor en sus combinaciones y triangulaciones, en donde Robert Morales, Nico Castro, Marcel Ruiz y el propio Paulinho fueron más doctos en sus jugadas hasta arrinconar a los fronterizos.

Fue así como a los 55 minutos Antonio Briseño logró rematar un disparo de Robert Morales al poste que le llegó pleno en el área chica al Pollo y este solo se tuvo que lanzar de palomita para colocar el empate 1-1 y así empezar a encaminar el juego a mejores terrenos.

Diez minutos después Paulinho en una jugada de tres toques como en el billar en donde Diego Barbosa se fue por el costado derecho para mandar un centro en diagonal y que Paulinho con la marca de dos defensas pusiera el pie para desviar el esférico y anidarlo en el otro costado del portero Sebastián Jurado.

FC Juárez buscó reaccionar, pero al final de cuentas su falta de personal de mayor peso en la cancha hizo que Toluca tuviera un fin de partido más tranquillo y con la convicción de que el próximo sábado no habrá espacios para exorcismos o sorpresas en la liguilla que pudieran sacar del camino de los actuales campeones del fútbol de México.

