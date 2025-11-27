Venezolano Andy Borregales se lleva el Jugador de la Semana de NFL

El venezolano Andrés Borregales fue nombrado jugador de la semana 12 de la temporada de la NFL luego de su destacado desempeño el pasado domingo en la victoria de los New England Patriots 26-20 sobre los Cincinnati Bengals.

“Los New England Patriots se enorgullecen en anunciar que el novato Andy Borregales ha sido nombrado Jugador de Equipos Especiales de la Semana de la Conferencia Americana (AFC) por su actuación en la victoria de los Patriots ante Bengals”, escribió el equipo en un comunicado.

Borregales convirtió cuatro goles de campo, la mayor cantidad en su corta su carrera. El primero fue de 41 yardas, el segundo de 45, uno más de 19 yardas y el último de 52 yardas, más dos puntos extras, 14 puntos de los 26 que anotó su equipo.

Andrés es hermano de José Borregales, pateador que también se destacó con los Miami Hurricanes, en el fútbol americano colegial, y en la NFL jugó con los Tampa Bay Buccaneers en la campaña 2021.

Andrés Borregales luchó para ganarse su puesto en New England Patriots

El chico de 22 años, fue reclutado por los Patriots en el draft de abril pasado en el lugar 182 de la sexta ronda.

En la pretemporada de agosto pasado la efectividad del nacido en Caracas ganó la confianza del entrenador Mike Vrabel sobre el experimentado Parker Romo para ser el pateador titular de New England.

Borregales es el quinto novato de los Patriots en ganar el premio al Jugador de Equipos Especiales de la Semana de la AFC en este siglo, distinción que también obtuvieron Marcus Jones, en la semana 11 del 2022..

Jake Bailey en las semanas tres y 11 del 2019; Laurence Maroney, en la semana siete de la temporada 2006; y Bethel Johnson, en la 13 del 2003.

El resto de los jugadores de la AFC distinguidos en la semana 12 fueron Kareem Hunt, corredor de Kansas City Chiefs, como mejor jugador ofensivo; y Myles Garrett, de Cleveland Browns, mejor jugador defensivo.

En la Conferencia Nacional fueron reconocidos Jahmyr Gibbs, corredor de Detroit Lions en ofensiva, Ji’Ayir Brown de San Francisco 49ers en defensiva y Zane González, pateador de Atlanta Falcons en los equipos especiales.

