Joe Biden reaparece en la isla de Nantucket rodeado de un nutrido sequito de seguridad

Joe Biden, expresidente de la nación, reapareció en público y fue captado portando una gorra y paseando por las calles de la isla de Nantucket, Massachusetts, rodeado de un nutrido sequito de seguridad.

Semanas después de completar un tratamiento de radiación dirigido a contrarrestar el cáncer de próstata agresivo que padece, el demócrata de 83 años volvió a ser visto en público previo a la conmemoración del Día de Acción de Gracias.

Con el objetivo de descansar, desde el sábado, Biden y su familia se desplazaron a Nantucket en un avión Cape Air Tecnam Traveller.

Al igual que otros años, el político de Pensilvania se hospeda junto al mar en una residencia del multimillonario David Rubenstein.

De acuerdo con información de los diarios The Inquirer y Mirror, cerca de 45 agentes del Servicio Secreto se encargan de cuidar las 24 horas al exmandatario.

Desde 1975, Biden acostumbra pasar todo el fin de semana ligado al Día de Acción de Gracias en Nantucket.

Sin embargo, esta vez su presencia no causó tanto revuelo como cuando fungía como el responsable del destino del país.

Por ello, le resultó más sencillo pasear por las calles, pues las personas se abstuvieron de acercarse tanto a él como a sus hijos y nietos mientras recorrían algunas tiendas para curiosear.

Joe Biden enfrenta una batalla para vencer un agresivo cáncer que padece. (Crédito: Manuel Balce Ceneta / AP)

Es de llamar la atención que, después de almorzar en Lemon Press, una popular cafetería de la isla, Joe Biden se detuvo ante un violinista callejero a quien después de saludar le dejó en el estuche de su instrumento musical un billete de $20 dólares como propina.

Mientras tanto su esposa, Jill, fue vista comprando flores por separado para las celebraciones familiares.

Cabe señalar que, en mayo, Joe Biden fue diagnosticado con cáncer de próstata, caracterizado por una puntuación de Gleason de 9 (Grupo 5) con metástasis ósea.

Días después, se mostró optimista de que, al recibir un tratamiento en forma de píldora, podría vencer a un avanzado cáncer en su próstata extendiéndose hacia sus huesos.

Posteriormente, en septiembre, se sometió una cirugía para retirarle signos de cáncer en su frente, lo cual le implicó un procedimiento quirúrgico conocido como cirugía de Mohs, el cual consiste en cortar capas delgadas hasta dejar al tejido limpio de células enfermas.

Sigue leyendo:

• Joe Biden asegura “sentirse genial” a pesar de ser víctima de cáncer de próstata

• Biden confía en vencer al cáncer con la ayuda de un tratamiento

• Biden agradece el apoyo tras su diagnóstico de cáncer de próstata: “El cáncer nos afecta a todos”