Louis Tomlinson revela el éxito de One Direction que no disfrutaba cantar

En una reciente sesión con sus seguidores para Capital FM, Louis Tomlinson hizo una revelación sorprendente sobre su pasado en One Direction. El cantante, de 33 años, habló sobre el tema de la banda que no disfrutaba interpretar.

“Quizás algunas personas no responderían esto, pero no estoy seguro de que haya habido una sola vez que haya interpretado ‘What Makes You Beautiful’ de One Direction y la haya disfrutado”, confesó Tomlinson. “Eso siempre me pareció un poco desafiante”.

Este tema fue el sencillo debut del grupo, formado en The X Factor en 2010, y el que los catapultó al estrellato internacional. Sin embargo, para Tomlinson, interpretarla siempre fue una experiencia complicada.

Pero no todo fueron malos recuerdos. Tomlinson también compartió qué canción inédita de su época en la banda le hubiera gustado que viera la luz. Se trata de ‘Where We Are’, una pista que, según él, “siempre me encantó”.

“Luché para que entrara en el disco. Nunca lo hicieron”, reveló, añadiendo que cree que la canción, compuesta para uno de los últimos álbumes de la formación, finalmente se filtró.

Sobre su carrera

La carrera de Tomlinson en solitario continúa su curso. ‘How Did I Get Here?’, que se lanzará el 23 de enero de 2026, será su tercer álbum de estudio. El artista describió el proyecto a Rolling Stone UK como un reflejo de su confianza actual y de una energía más “calmada” que no había tenido en mucho tiempo.

Mirando más allá, el ex de One Direction expresó su interés en explorar otros roles en la industria musical. “Me interesaría explorar otras facetas, como la gestión musical o colaborar con un sello discográfico. Me interesa mucho la etapa de desarrollo de los artistas”, comentó, bromeando con que probablemente se dedicaría a eso “cuando tenga 50 años”.

Tras la separación de One Direction en 2015, los caminos de los miembros se separaron, reuniéndose por última vez en noviembre de 2024 para el funeral de Liam Payne.

Los fans aún tienen un proyecto conjunto que esperar: la colaboración de Tomlinson con Zayn Malik en una serie de tres partes para Netflix, en la que la pareja viajará por Estados Unidos.

