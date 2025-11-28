Respondemos a tus preguntas frecuentes sobre los altos niveles de plomo en los polvos y batidos de proteína.





La investigación de Consumer Reports sobre los polvos de proteína generó numerosos comentarios y debates. Aquí respondemos a las preguntas más frecuentes sobre el tema.

Los recientes análisis de CR de 23 proteínas en polvo populares mostraron diferencias significativas en el contenido de plomo.

By Paris Martineau

Una reciente investigación de Consumer Reports reveló que muchos polvos y batidos de proteína populares contienen niveles preocupantes de plomo. Los resultados generaron gran interés entre los lectores, muchos de los cuales consumen estos productos a diario, así como un intenso debate en línea sobre los riesgos para la salud de la exposición al plomo, la comparación de los niveles de contaminación encontrados en los suplementos de proteínas con los de otros alimentos y la metodología de análisis de Consumer Reports, entre otros temas.

Aquí encontrarás las respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes, incluyendo cómo se obtuvieron los parámetros de referencia utilizados por Consumer Reports y recomendaciones sobre qué es lo próximo que deben hacer los consumidores de estos productos.

¿Por qué el nivel de preocupación de CR por el plomo es tan bajo?

Una forma de presentar los resultados de nuestras pruebas es hacerlo como un porcentaje del “nivel de preocupación” de CR por el plomo, que se basa en la dosis máxima permitida (MADL) de 0.5 microgramos por día para el plomo, establecida por la Proposición 65 de California.

CR utiliza este valor de referencia porque incorpora un amplio margen de seguridad y nuestros expertos en seguridad alimentaria consideran que es el estándar de plomo más protector disponible. “No existe una cantidad segura de plomo, y creemos que la exposición a este elemento en los alimentos y el agua debe ser lo más baja posible”, afirma la doctora Sana Mujahid, PhD, quien supervisa la investigación y las pruebas de seguridad alimentaria en CR.

Esta forma de pensar es compartida por las autoridades de salud pública de todo el mundo; tanto la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han declarado reiteradamente que no se conoce un nivel seguro de exposición al plomo.

Para que quede claro, no estamos haciendo ninguna declaración legal; utilizamos el umbral de 0.5 microgramos por día de la Proposición 65, pero un método de evaluación de riesgos diferente, por lo que no se pueden extraer conclusiones sobre la Proposición 65 de nuestros resultados. Para obtener más detalles sobre la evaluación de riesgos de CR, consulta esta hoja metodológica (PDF).

¿Qué sucede con otros parámetros de referencia utilizados por los expertos? No existen límites federales sobre la cantidad de plomo que pueden contener los suplementos dietéticos. Sin embargo, la FDA publica lo que denomina un “nivel de referencia provisional”, una guía para reducir los posibles efectos adversos de la exposición al plomo en la dieta, que es de 8.8 microgramos al día para mujeres en edad fértil. La agencia indicó a Consumer Reports que este mismo nivel debería aplicarse a todos los adultos. Esta cifra es obviamente superior al nivel de preocupación de CR. Pero, fundamentalmente, el nivel de referencia provisional de la FDA se refiere a la exposición total proveniente de todo lo que se come y bebe a diario, no solo de una fuente.

Esto es importante porque el adulto estadounidense promedio está expuesto a hasta 5.3 microgramos de plomo al día a través de su dieta, según un análisis de 2019 realizado por científicos de la FDA. Para ponerlo en perspectiva, las pruebas de CR revelaron que los dos polvos con los niveles más altos de plomo contenían 7.7 y 6.3 microgramos por porción.

En otras palabras, nuestras pruebas sugieren que, al combinarse con la exposición habitual a través de la dieta, una persona que consuma una porción de estos suplementos probablemente superaría el nivel de referencia provisional de la FDA para el plomo en la dieta.

Los estándares de plomo en alimentos y bebidas constituyen otro punto de comparación útil, en la medida en que existan. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) no regula los niveles de plomo en los alimentos, pero ha establecido un “nivel de acción” (un umbral que, de superarse, activa medidas correctivas) de 10 partes por mil millones (ppb) para el plomo en el agua del grifo. Las autoridades de la Unión Europea (UE) y el Reino Unido utilizan el mismo estándar. La FDA ha establecido un nivel permitido de 5 ppb para el plomo en el agua embotellada y ha propuesto niveles de acción para el plomo en los jugos de entre 10 y 20 ppb, según el tipo.

Es importante comprender que las partes por mil millones (ppb) son una medida de concentración y difieren de las cifras de microgramos por porción o microgramos por día que CR utiliza para determinar nuestro nivel de preocupación. A modo de comparación, siete de los suplementos de proteínas que analizamos presentaban concentraciones de plomo superiores a 20 ppb, y tres productos tenían concentraciones que oscilaban entre 60 y 70 ppb.

Un caso atípico notable en materia de regulación es la Unión Europea, que ha fijado la cantidad máxima de plomo permitida en los complementos alimenticios en 3000 ppb, un nivel que, según los propios expertos en seguridad alimentaria de CR y todos los médicos y expertos independientes con los que hemos contactado, es excesivamente alto. Establecido en 2008, este estándar es más de siete veces superior al límite medio de plomo fijado por la UE para el resto de los alimentos.

Cuando preguntamos sobre este estándar, el doctor Pieter Cohen, profesor asociado de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard, quien ha estudiado la seguridad de los complementos alimenticios durante casi dos décadas, pensó inicialmente que la cifra era un error. “No tiene sentido”, declaró Cohen en un correo electrónico a CR. “Ese límite es una locura”.

Rose Goldman, profesora asociada de medicina y médica de Cambridge Health Alliance, quien estudia la exposición al plomo, afirmó que el límite de la UE es “más de diez veces diferente” a otros estándares de plomo en la dieta. No está claro el motivo exacto. A diferencia de muchos de los límites de metales pesados ​​en los alimentos establecidos por las autoridades europeas, el nivel máximo de plomo permitido en los complementos alimenticios no se ha actualizado en 17 años, a pesar de los profundos cambios en la perspectiva de científicos y reguladores sobre la exposición al plomo.

¿Acaso no hay plomo en prácticamente todo lo que comemos?

No exactamente. Es cierto que una gran variedad de alimentos, desde el pollo hasta la col rizada, pueden contener trazas inevitables de plomo debido a la contaminación en los entornos donde se cultivan los alimentos y se cría el ganado. Se presume que los suplementos proteicos obtienen parte de su plomo de las mismas fuentes ambientales. Sin embargo, los resultados de la investigación de CR sugieren que los procesos de fabricación y concentración empleados en la elaboración de polvos y batidos podrían contribuir a un mayor riesgo de contaminación.

Los datos más recientes del programa de monitoreo de contaminación de alimentos de la FDA ofrecen contexto; la agencia analizó miles de muestras de 307 alimentos (incluidos un polvo de proteína y una bebida sustitutiva de comidas) adquiridos en tiendas de todo Estados Unidos durante tres años y detectó plomo solo en el 15% de las muestras. Los niveles más altos se encontraron en ciertos alimentos para bebés (camotes y galletas para la dentición), galletas tipo sándwich, vino blanco y aderezo ranch bajo en calorías. Las concentraciones promedio de plomo en verduras, frutas y productos lácteos oscilaron entre niveles indetectables y 12 partes por mil millones (ppb), entre niveles indetectables y 9.7 ppb, y entre niveles indetectables y 2.1 ppb, respectivamente, según el producto.

A modo de comparación, las concentraciones promedio de plomo en los suplementos proteicos analizados por CR oscilaron entre niveles indetectables y 70.2 ppb, y aproximadamente el 40% de los productos analizados presentaron niveles de plomo superiores a 14 ppb. (Esta hoja metodológica detalla los resultados de nuestros análisis, con valores de plomo, arsénico, cadmio y mercurio expresados ​​en microgramos por porción y partes por mil millones para cada producto analizado).

¿Por qué algunos fabricantes de proteína en polvo afirman que sus análisis muestran menos plomo?

En las semanas posteriores a la publicación de la investigación de Consumer Reports, algunas de las empresas cuyos productos analizamos indicaron que sus propios análisis de metales pesados ​​mostraban niveles más bajos de plomo. Es posible que distintos lotes del mismo producto contengan diferentes niveles de plomo. Dicho esto, para garantizar que nuestros resultados no se vieran afectados por un lote atípico, Consumer Reports analizó múltiples muestras de cada producto de entre dos y cuatro “lotes” distintos (grupos de productos fabricados en diferentes momentos o en diferentes lugares).

Nuestros hallazgos se basan en el promedio de estas muestras, todas ellas obtenidas de forma independiente y adquiridas anónimamente por CR. Las pruebas se realizaron en un laboratorio certificado según las normas establecidas por la Organización Internacional de Normalización para el análisis de metales pesados, y los resultados fueron analizados y verificados por un equipo de científicos de CR.

Además, medimos metales como el plomo mediante una técnica analítica más sensible denominada espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente de triple cuadrupolo (ICP-MS), que, según el químico de CR, el doctor Eric Boring, PhD, “permite un análisis más preciso de elementos a niveles traza y una mejor eliminación de interferencias en comparación con los métodos más comunes”. En algunos casos en los que las empresas afirmaban niveles indetectables de plomo, sus límites de detección no eran tan sensibles como los nuestros.

¿Tuvo en cuenta Consumer Reports las diferencias en el tamaño de las porciones? ¿Y el sabor?

En la tabla publicada con la investigación original de Consumer Reports, los resultados se muestran por porción (en lugar de por gramo) porque esa es la dosis que el usuario promedio probablemente consuma. La hoja de metodología de análisis de Consumer Reports, cuyo enlace se incluye en el artículo, desglosa estos resultados con mayor detalle, presentando los valores de plomo, arsénico, cadmio y mercurio en microgramos por porción y partes por mil millones para cada producto.

Algunos de los polvos de proteína que CR analizó eran suplementos para ganar masa muscular, diseñados para aumentar el volumen y con porciones recomendadas elevadas que oscilan entre 190 y 360 gramos. Sin embargo, el tamaño de la porción no pareció ser un factor determinante en nuestras pruebas. Por ejemplo: mientras que el producto con los niveles más altos de plomo en las pruebas de CR tenía una porción grande (315 gramos), el polvo Mass Gainer de Muscle Tech tenía una porción aún mayor (357 gramos) y no se detectó plomo.

Aproximadamente la mitad de los productos que analizamos eran de sabor a chocolate, y algunos lectores se preguntaron si parte del plomo detectado provenía del chocolate. De hecho, análisis previos realizados por CR y otras entidades han identificado el chocolate como una fuente importante de contaminación por metales pesados. Sin embargo, nuestros análisis de proteínas no encontraron diferencias significativas entre el nivel promedio de plomo detectable en los productos de sabor a vainilla y el nivel promedio de plomo detectable en los productos de sabor a chocolate. La concentración promedio de plomo en los productos de sabor a chocolate y vainilla analizados por CR fue de 17.3 partes por mil millones (ppb) y 15.4 ppb, respectivamente.

¿Qué debes hacer si llevas años consumiendo alguno de estos productos?

Para empezar, no te preocupes. El consumo prolongado de estos productos no significa que te hayas hecho daño. Ninguno de los suplementos proteicos que CR analizó contenía niveles de plomo lo suficientemente altos como para causar efectos inmediatos en la salud, y muchos son seguros para el consumo ocasional. (Consulta la tabla de la investigación original de CR para obtener recomendaciones específicas para cada producto).

Dicho esto, dado que no se conoce un nivel seguro de plomo y que probablemente ya estés expuesto a cantidades inevitables a través de los alimentos y bebidas, este podría ser un buen momento para reevaluar tus hábitos y tu tolerancia al riesgo. Puesto que los expertos afirman que el estadounidense promedio ya consume más proteínas de las recomendadas, podrías plantearte si los suplementos están corrigiendo una deficiencia real o si simplemente son una costumbre. Si se trata de lo segundo, quizás convenga preguntarse si estos productos justifican la exposición adicional.

¿Deberías hacerte una prueba para detectar plomo en la sangre?

Un médico familiarizado con tu historial clínico y los factores de riesgo aplicables es quien mejor puede evaluar si una prueba de plomo es adecuada para ti. El método de detección más común es un análisis de sangre que mide la concentración de plomo en el torrente sanguíneo. Sin embargo, este análisis no proporciona una visión completa.

Solo una pequeña fracción de la carga total de plomo en el cuerpo se transporta por la sangre. Más del 90% del plomo absorbido se almacena en los huesos, por lo que los análisis de sangre suelen subestimar la cantidad de plomo en personas con exposición repetida o de alto nivel, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Esto quiere decir que las personas con exposición crónica al plomo pueden presentar niveles normales de plomo en sangre a pesar de tener una carga considerable.

El plomo se acumula en los huesos durante décadas y puede liberarse nuevamente al torrente sanguíneo en momentos de estrés físico, como durante el embarazo, una enfermedad o la vejez, lo que genera posibles riesgos para la salud mucho tiempo después de la exposición. Por eso, los expertos en seguridad alimentaria de CR creen que la exposición al plomo en los alimentos y el agua debe ser la mínima posible.

¿Qué debes hacer si usas un producto que Consumer Reports no analizó?

Si vas a consumir suplementos de proteína, puedes reducir tu exposición al plomo limitando la cantidad de porciones que consumes cada semana y buscando productos con niveles bajos de plomo comprobados.

Evita los productos con advertencias de la Proposición 65 en la etiqueta y verifica si los resultados de las pruebas están disponibles en línea antes de comprarlos. De las marcas que Consumer Reports analizó, solo Momentous y Transparent Labs indicaron que publican los resultados en sus sitios web, y otras dos empresas —KOS y Equip Foods— afirmaron que los proporcionarán a los clientes que los soliciten.

Si no dispones de los resultados de las pruebas, considera optar por productos con proteínas de origen lácteo en lugar de vegetales. Mejor aún, prepara tus propios batidos sustituyendo los polvos por alimentos ricos en proteínas como la mantequilla de cacahuete o el yogur griego. Esto es especialmente importante para niños y mujeres embarazadas o que puedan estarlo.

¿Por qué la FDA no toma medidas respecto al plomo en los polvos de proteína?

La FDA tiene autoridad limitada y no revisa, aprueba ni analiza los suplementos dietéticos de ningún tipo, incluidos los polvos de proteína, antes de su venta. No existe un límite federal que especifique la cantidad de plomo permitida en los polvos de proteína. Y si bien la FDA exige que los fabricantes mantengan sus productos libres de contaminantes dañinos, en gran medida deja en manos de las empresas la decisión de qué se considera dañino y la realización de pruebas para comprobar el cumplimiento de sus propios productos.

Los defensores del consumidor de CR llevan tiempo expresando su preocupación por la falta de regulación de los suplementos y, tras esta investigación, lanzaron una petición para que la FDA tome medidas específicas sobre los polvos de proteína una vez que finalice el cierre del gobierno. “Nadie debería tener que preocuparse de que su batido de proteínas pueda exponerlo a niveles peligrosos de plomo”, afirma Brian Ronholm, director de política alimentaria de CR. “Es hora de que la FDA proteja al público y exija responsabilidades a la industria estableciendo límites estrictos al plomo en los polvos y batidos de proteínas”.

¿Qué hace que Consumer Reports sea una fuente confiable y creíble sobre proteínas en polvo?

Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que evalúa la seguridad de los alimentos y productos desde su fundación en 1936 y cuenta con una larga trayectoria en el análisis de metales pesados ​​en alimentos y agua, además de promover cambios en el mercado. El equipo de CR, compuesto por periodistas, expertos en seguridad alimentaria y de productos, científicos y defensores del consumidor, trabaja sin la influencia de organizaciones ni empresas externas. A diferencia de otros medios de comunicación, CR no acepta publicidad ni rinde cuentas a accionistas. CR financia cada producto que analiza y realiza investigaciones y pruebas independientes.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2025, Consumer Reports, Inc.