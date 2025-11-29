Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 29 de noviembre de 2025
En California, el hijo de Manny Pacquiao, Jimuel, hará su debut profesional contra Brendan Lally en Temeluca
Este sábado 29 de noviembre habrá cuatro carteleras de interés para los fanáticos del boxeo y en esta agenda de La Opinión te mencionaremos las peleas más importantes que podrás disfrutar en vivo hoy.
En California se estarán realizando dos tarjetas. La primera en Temecula tendrá como protagonista la pelea eliminatoria del peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) entre Lorenzo Parra vs. Elijah Pierce. Como co-estelar, el hijo de Manny Pacquiao, Jimuel, hará su debut profesional contra Brendan Lally.
La segunda, que se llevará a cabo en Fresno, estará encabezada por la pelea de Jessie Magdaleno y Muhammad Yaqubov. También en Inglaterra habrá dos carteleras: Ben Whittaker vs. Benjamin Gavazi protagonizan una en Birmingham y Frazer Clarke vs. Jeamie Tshikeva la otra en Derby.
Boxeo: los combates que puedes ver hoy
Estados Unidos
- Lorenzo Parra vs. Elijah Pierce. Categoría: eliminatoria de peso pluma de la OMB, pelea a 12 rounds. – Lugar: Temecula, California.
- Jimuel Pacquiao vs. Brendan Lally. Categoría: peso superligero, pelea a 4 rounds. – Lugar: Temecula, California.
- Luis Arias vs. Lazaro Lorenzana. Categoría: peso mediano, pelea a 10 rounds. – Lugar: Temecula, California.
- Terry Washington vs. Ricardo Astuvilca. Categoría: peso minimosca, pelea a 10 rounds. – Lugar: Temecula, California.
- José Russell Regalado vs. Saleto Henderson. Categoría: peso mosca, pelea a 8 rounds. – Lugar: Temecula, California.
- Javier Zamarrón vs. Alejandro Meniano. Categoría: peso pluma, pelea a 8 rounds. – Lugar: Temecula, California.
- Michael Bracamontes vs. William King. Categoría: peso superpluma, pelea a 8 rounds. – Lugar: Temecula, California.
- Alexis Alvarado vs. Garen Diagan. Categoría: peso supermosca, pelea a 6 rounds. – Lugar: Temecula, California.
- Eduardo Díaz vs. Josias González. Categoría: peso superwelter, pelea a 6 rounds. – Lugar: Temecula, California.
- Rodrigo Mosquera vs. Bryan Domingo. Categoría: peso superpluma, pelea a 4 rounds. – Lugar: Temecula, California.
- Jessie Magdaleno vs. Muhammad Yaqubov. Categoría: peso supergallo, pelea a 10 rounds. – Lugar: Fresno, California.
- Erik Badillo Mares vs. Elwin Soto. Categoría: peso minimosca, pelea a 10 rounds. – Lugar: Fresno, California.
- Carlos Balderas vs. Carlos Sánchez. Categoría: peso superpluma, pelea a 10 rounds. – Lugar: Fresno, California.
- Adelaida Ruiz vs. Alexas Kubicki. Categoría: por el título vacante supermosca femenino CMB, pelea a 10 rounds. – Lugar: Fresno, California.
- Justin Pauldo vs. Nike Theran. Categoría: peso ligero, pelea a 10 rounds. – Lugar: Fresno, California.
- Charlie Sheehy vs. D’Angelo Keyes. Categoría: peso ligero, pelea a 8 rounds. – Lugar: Fresno, California.
- Jorge Maravillo vs. Cameron Krael. Categoría: peso superwelter, pelea a 6 rounds. – Lugar: Fresno, California.
- José Contreras vs. Giovanny González. Categoría: peso pluma, pelea a 4 rounds. – Lugar: Fresno, California.
Inglaterra
- Ben Whittaker vs. Benjamin Gavazi. Categoría: peso semicompleto, pelea a 10 rounds. – Lugar: Birmingham.
- Cameron Vuong vs. Gavin Gwynne. Categoría: peso superligero, pelea a 10 rounds. – Lugar: Birmingham.
- Aaron Bowen vs. Tom Cowling. Categoría: peso mediano, pelea a 10 rounds. – Lugar: Birmingham.
- Molly McCann vs. Ebonie Cotton. Categoría: peso supergallo femenino, pelea a 6 rounds. – Lugar: Derby.
- Ibraheem Sulaimaan vs. Nico Ogbeide. Categoría: peso superpluma, pelea a 6 rounds. – Lugar: Birmingham.
- Zelfa Barrett vs. TBA. Categoría: peso ligero, pelea a 8 rounds. – Lugar: Birmingham.
- Frazer Clarke vs. Jeamie Tshikeva. Categoría: peso pesado, pelea a 12 rounds. – Lugar: Derby.
- Francesca Hennessy vs. Fabiana Bytyqi. Categoría: peso gallo femenino, pelea a 10 rounds. – Lugar: Derby.
- Bobby Dalton vs. Joel Kodua. Categoría: peso welter, pelea a 10 rounds. – Lugar: Derby.
- Mauro Silva vs. Bradley Goldsmith. Categoría: peso mediano, pelea a 8 rounds. – Lugar: Derby.
- Jack Massey vs. Iván Gabriel García. Categoría: peso crucero. – Lugar: Derby.
