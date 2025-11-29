Donald Trump anula todas las órdenes ejecutivas que Joe Biden firmó con autopen

El presidente Donald Trump canceló todas las órdenes ejecutivas que Joe Biden, exmandatario de la nación, no haya firmado personalmente, es decir aquellas que se rubricaron utilizando un bolígrafo automático.

Desde que retornó a la Casa Blanca, el republicano de 79 años no ha dejado de cuestionar el constante uso del autopen en órdenes firmadas por su antecesor al frente del gobierno.

Sin pruebas de por medio todavía, Trump afirma que fue gente cercana al demócrata de Pensilvania quien era realmente autorizaba ciertos movimientos en Washington utilizando el bolígrafo automático para rubricar documentos simulando que se contaba con la aprobación del jefe de la nación.

Por ello en una medida sorpresiva y sin precedente, a través de un mensaje compartido en la plataforma Truth Social, el magnate neoyorquino anunció que cancelará todas las órdenes que no hayan sido firmadas personalmente por Biden.

“Los lunáticos de la izquierda radical que rodean a Biden en el hermoso Escritorio Resolute del Despacho Oval le arrebataron la presidencia. Por la presente, cancelo todas las órdenes ejecutivas y cualquier otra cosa que no haya sido firmada directamente por el corrupto Joe Biden, porque quienes operaron el Autopen lo hicieron ilegalmente.

Cualquier documento firmado por el soñoliento Joe Biden con el Autopen, que representaba aproximadamente el 92%, queda rescindido y no tendrá validez ni efecto”, escribió.

Sobre la recta final de su mandato, la capacidad de Joe Biden para dirigir al país fue objeto de severas críticas por un amplio sector de la ciudadanía. (Crédito: Evan Vucci / AP)

En términos precisos, Trump expuso que la mayoría de las órdenes de Biden están firmadas por un bolígrafo automático, lo cual le resulta por demás extraño, así que, además de invalidarlas, tratará de presionar a su antecesor para corroborar, si se contó o no, con su aval en la aprobación de ciertas decisiones firmadas con autopen.

“El Autopen no está permitido sin la aprobación específica del presidente de Estados Unidos. Joe Biden no participó en el proceso del Autopen y, si lo afirma, será acusado de perjurio”, indicó.

Ante los señalamientos de Trump, miembros de su gabinete como Karine Jean-Pierre , exsecretaria de prensa de la Casa Blanca y quien además terminó siendo considerada como una de sus asesoras más cercanas, insisten en que Biden autorizó el uso del autopen en todas las órdenes que no firmó personalmente.

