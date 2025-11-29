Hombre de Long Island demandó a su jefa por obligarlo a tener relaciones sexuales en el trabajo durante años

Un hombre de Long Island afirma que lo obligaron a acostarse con su jefa durante años en el centro de rehabilitación de drogas de Queens donde trabajaban, y ella incluso intentó justificar sus encuentros sexuales matutinos invocando al expresidente Obama.

“Barack conoció a Michelle en el trabajo. Era su jefa. Sé presidencial… Creo que tu próximo mensaje debería ser de agradecimiento”, supuestamente le dijo la directora del programa del Centro Médico Saint Joseph, Michele Poole, a su subordinado Kian Cooper, según su demanda por discriminación sexual de 100 millones de dólares a la que tuvo acceso The New York Post.

Todos en el trabajo sabían lo que ocurría tras las puertas cerradas de la oficina de Poole, debido a “los fuertes ruidos relacionados con las actividades sexuales”, alegó en la demanda presentada contra ella y la empresa ante la Corte Suprema de Brooklyn.

Y cada vez que intentaba poner fin a la perversa cita, ella amenazaba con despedirlo. “Le pedí que parara, cara a cara, numerosas veces, más de 100 veces, y por mensajes de texto entre 12 y 14 veces”, afirmó.

“Búscate otro trabajo”, supuestamente le dijo Poole a Cooper.

Poole negó rotundamente las acusaciones a The Post, insistiendo en que su romance de seis meses fue mutuo; que Cooper la colmó de regalos y tarjetas románticas, y que ella no tenía autoridad para contratarlo ni despedirlo.

“Solo se lo está inventando”, insistió. “Tengo pruebas de las cosas íntimas que me envió”.

“Tengo pruebas creíbles y presentaré una demanda contra cualquiera que me difame”, añadió.

Cooper también afirmó que Poole tuvo una aventura con un segundo empleado, pero el hombre negó la acusación a The Post.

Los presuntos encuentros sexuales ocurrían dos o tres veces por semana en su oficina del cuarto piso, a menudo cerca del comienzo de su turno de las 6 a. m., cuando Poole lo citaba, según alegó Cooper en los documentos judiciales.

“Después de un tiempo, hacía cosas para evitarla”, alegó, y añadió: “Caminando del tercer al cuarto piso, pensaba: ‘¡Maldita sea! ¿Cómo voy a salir de esta oficina sin sentirme mal?’”.

“Básicamente, solo intentaba aguantar el abuso y salvar mi trabajo”, dijo Cooper, de 50 años, quien aún trabaja como supervisor clínico en Saint Joseph’s.

Poole ya no trabaja en Saint Joseph’s, aunque no está claro si fue despedida o si se le permitió irse por su cuenta, según informaron los abogados de Cooper.

Desesperado por conservar el trabajo debido a una condena previa por drogas, Cooper —quien desde entonces ha obtenido dos maestrías en trabajo social y asuntos urbanos— supuestamente, en su demanda, afirmó que Poole ya tenía una aventura con otra empleada del centro de tratamiento de opioides de Saint Joseph’s cuando empezó en 2019.

En 2022, Poole supuestamente le envió una cesta de frutas anónima antes de exigirle una relación sexual, que comenzó con una cita en el Marriott Marquis de Midtown.

Cooper, quien afirmó haber sido diagnosticado con trastorno de estrés postraumático, se tomó dos bajas médicas, incluyendo una de un mes y otra de dos meses, debido al estrés y la ansiedad, según declaró en la demanda.

Los hombres son tan víctimas de acoso sexual como las mujeres, afirmaron los abogados de Cooper, JoAnn Squillace y Stephen Drummond.

Poole envió cestas de fruta a todos los empleados por sus cumpleaños, declaró a The Post, y negó que hubiera habido relaciones sexuales en la oficina.

“Teníamos la plantilla completa a las 6 a. m.”, dijo, señalando que su secretaria estaba presente durante las reuniones. “Nunca le he hecho nada que le haya hecho daño”.

Saint Joseph’s no respondió a una solicitud de comentarios.

