Mastantuono, Militao y Rüdiger “refuerzan” al Real Madrid en el cierre del 2025

El Real Madrid afronta el cierre del año con noticias alentadoras en lo deportivo. Xabi Alonso confirmó que Éder Militão, Antonio Rüdiger y el juvenil argentino Franco Mastantuono están listos para volver a la convocatoria en la visita al Girona. La reapertura de opciones defensivas y la suma de un talento emergente llegan en un momento clave, mientras el equipo intenta recuperar la punta de LaLiga.

🎙️Xabi Alonso, sobre Mastantuono: “Entra en convocatoria. Ya ha entrenado sin dolor y tiene que entrar en la dinámica del equipo”.@realfrance_fr pic.twitter.com/dh7P36DE7j — Damián (@damiancasol) November 29, 2025

El técnico explicó que no todos los lesionados han podido reintegrarse al grupo. Dean Huijsen continúa al margen y Raúl Asencio aún es duda. “Asencio esperemos que pueda entrar en convocatoria, Dean todavía no, esperemos que esté para el partido contra el Athletic”, detalló Alonso durante su rueda de prensa en Valdebebas.

Un vestuario que se reivindica y un mensaje a Laporta

En las últimas semanas, distintos rumores apuntaron a un distanciamiento entre futbolistas y cuerpo técnico. Sin embargo, Xabi Alonso insistió en que el ambiente interno siempre fue sólido, y destacó el apoyo público que varios jugadores le han mostrado en redes y ante los medios. “Siempre he sentido que el equipo está unido y que todos sabemos cuál es el objetivo, llegar al final con posibilidades de ganar todo. Estamos juntos en los momentos buenos y en los no tan buenos. Tenemos buena conexión en el día a día. A pesar de todo lo que suene y lo que quieran, somos muy sólidos desde dentro”, subrayó.

El entrenador también respondió a las declaraciones de Joan Laporta, quien cuestionó los goles del Real Madrid ante el Elche. La postura de Xabi fue directa. “Hay mensajes populistas, que van dirigidos a su parroquia; centrémonos en lo nuestro, ganarlo de una manera deportiva y merecida; cada partido es una prueba para ello”, afirmó.

Más allá de las polémicas, Alonso reconoció que su equipo todavía busca un encuentro completamente convincente esta temporada. “Hemos hecho buenas fases de juego, necesitamos ese dominio, control, continuidad, constancia… No estoy contento con alguna cosa, sobre todo con los goles encajados en los últimos partidos; estamos en construcción. Nos falta un partido redondo, pero estoy seguro de que va a llegar pronto”, confesó.

El regreso de Ferland Mendy también fue tema de conversación. El técnico destacó su impacto inmediato tras estrenarse en la campaña. “Me dejó buen sabor de boca. Es el primer partido que jugamos con él. No sabíamos en qué punto de competición iba a estar y lo hizo muy bien. Es un gran defensor y te da mucha seguridad atrás. Volver y sentirse así es una gran noticia”, elogió.

Con una victoria ante el Girona, el Real Madrid podría recuperar la cima de LaLiga, que temporalmente pertenece al Barcelona con 34 puntos, equipo culé cuyo próximo reto será enfrentar al Atlético Madrid el martes, en uno de los duelos más exigentes del calendario blaugrana.



