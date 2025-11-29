Barcelona remonta ante Alavés y pone presión al Real Madrid en LaLiga

El Barcelona FC remontó y derrotó 3-1 al Alavés para poner presión al Real Madrid por el primer lugar de la tabla en LaLiga.

El club catalán está en el primer lugar, de forma momentánea, con 34 puntos. Barcelona tendría dos puntos más que los Merengues que jugarán este domingo ante Girona.

Los goles los convirtieron Lamine Yamal y un doblete de Dani Olmo para consumar la remontada de un Barcelona que comenzó perdiendo desde el primer minuto.

LAMINE ASSISTS OLMO FOR HIS SECOND GOAL TO WRAP UP THE WIN! pic.twitter.com/h0FcrSOduA — ESPN FC (@ESPNFC) November 29, 2025

Barcelona remonta ante un Alavés que no disfrutó la ventaja

El club catalán comenzó perdiendo a los 43 segundos con un gol de Pablo Ibañez. Aunque el Barcelona tendría mucho tiempo para remontar.

Al minuto 8, el joven Lamine Yamal empató el marcador que fue su primer gol de la temporada en LaLiga.

De acuerdo a Misterchip, Lamine Yamal ha marcado su 19º gol en La Liga con 18 años y 139 días. Raúl González, capitán histórico de Real Madrid, marcó su 19º gol en La Liga con 18 años y 215 días.

Son los dos jugadores más jóvenes en llegar a esa cifra en toda la historia del campeonato español.

LAMINE YAMAL SCORES HIS FIRST GOAL AT THE NEW CAMP NOU 🔥 pic.twitter.com/Kldy029TXR — ESPN FC (@ESPNFC) November 29, 2025

Los catalanes buscaron irse adelante y, tras un paradón de Joan García, armaron una jugada que definió Dani Olmo para poner arriba al Barça.

Lamine Yamal, Olmo y Casadó lo intentaron en varios disparos, pero la defensa del Alavés blindó la meta de Sivera. A

demás, el conjunto victoriano aún tuvo tiempo de meterle el miedo en el cuerpo al Barcelona en unos minutos finales en los que se fue con todo a por el empate.

A seis minutos para el final, Joan García ganó un mano a mano con el recién ingresado Guridi que el arbitro acabó anulando por fuera de juego.

En la última contra del partido,Olmo recibió un pase de Lamine Yamal y cruzó el balón al fondo de la red sobre la salida de Sivera para hacer el definitivo 3-1.

