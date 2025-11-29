Secretario de Defensa acusa a Joe Biden por presuntamente haber “mimado a terroristas”

Peter Brian Hegseth, secretario de Defensa, acusa al expresidente Joe Biden por presuntamente haber “mimado a terroristas” y permitir que se dedicarán a traficar drogas con destino final en Estados Unidos, lo cual ya no será posible, aunque ello implique tener que aniquilarlos como ha venido sucediendo en las últimas semanas en el Caribe.

Después de visitar a los miembros de la armada que permanecen en el portaaviones USS Gerald R. Ford, el cual realiza labores de monitoreo para evitar el tráfico de drogas cerca de la costa venezolana, el funcionario de Minnesota publicó un controversial mensaje donde expuso que, ante los problemas heredados por la administración federal anterior con respecto al narcotráfico inundando las calles de las ciudades estadounidenses, al gobierno encabezado por el presidente Donald Trump no le quedó otra alternativa que atacarlo de frente, lo cual no se hizo durante cuatro años.

“El gobierno de Biden optó por una estrategia de mano dura, permitiendo que millones de personas —incluidos cárteles peligrosos y afganos sin antecedentes— inundaran nuestras comunidades con drogas y violencia. El gobierno de Trump ha cerrado la frontera y ha tomado la ofensiva contra los narcoterroristas. Biden mimó a los terroristas; nosotros los matamos”, señaló sin tapujos.

Peter Hegseth advierte que existe una campaña tratando de desvirtuar el trabajo del Departamento de Defensa. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

Desde septiembre, por órdenes de Donald Trump, las tropas estadunidenses han llevado a cabo al menos 21 ataques en contra de presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y frente a la costa del Pacífico de América Latina.

Resultado de dicha acción, al menos 83 personas han perdido la vida, lo cual ha generado severas críticas dirigidas al secretario de Defensa. No obstante,

Recientemente, tanto el diario The Washington Post como la cadena de televisión CNN difundieron que el ejército estadounidense ordenó un segundo ataque en contra un presunto barco con drogas en el Caribe, el 2 de septiembre, después de que una ofensiva inicial dejó dos sobrevivientes, lo cual incrementó la presión hacia Pete Hegseth.

No obstante, el funcionario descalificó la veracidad de dicha información dejando en claro que las operaciones navales se ajustan a la legalidad.

“Como de costumbre, las noticias falsas ofrecen información cada vez más inventada, incendiaria y despectiva para desacreditar a nuestros increíbles guerreros que luchan para proteger la patria.

Como lo hemos dicho desde el principio y en cada declaración, estos ataques altamente efectivos están específicamente diseñados para ser ‘ataques letales y cinéticos’.

Nuestras operaciones actuales en el Caribe son legales tanto bajo el derecho estadounidense como bajo el derecho internacional, y todas nuestras acciones cumplen con el derecho de los conflictos armados y están aprobadas por los mejores abogados militares y civiles, a lo largo de toda la cadena de mando”, escribió.

Sigue leyendo:

• Donald Trump ordena la “Operación Lanza del Sur” contra supuestos narcoterroristas en Sudamérica

• Estados Unidos ha matado a 83 personas en ataques en el Caribe y el Pacífico: senadores exigen explicaciones

• El mayor buque de guerra del mundo es desplegado por EE.UU. en el Caribe y Maduro eleva la alerta militar en Venezuela