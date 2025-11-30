“El partido que soñábamos”: Mascherano, DT del Inter Miami, reacciona tras su pase a la final de la MLS

Javier Mascherano no ocultó la emoción tras el paso firme de su Inter Miami rumbo a la historia. El técnico argentino celebró el contundente 5-1 sobre New York City, un resultado que instaló al club en la primera final de la MLS Cup. Con la mirada puesta en el duelo del 6 de diciembre, el entrenador aseguró que su equipo está “a vísperas del partido que soñábamos a principios de temporada”.

En conferencia de prensa, Mascherano destacó el crecimiento colectivo del plantel: “Los últimos dos meses han sido impresionantes, pero el gran mérito es de los jugadores. De haberse convencido, fortalecido como grupo, con una hermandad dentro del equipo, somos realmente un grupo y el poder de un grupo es inquebrantable”.

También aprovechó para llamar a la afición: “Estamos a las vísperas de jugar el partido que soñabas a principios de temporada, en nuestra casa, con esta gente, ojalá que la gente venga a apoyarnos porque con ellos somos más fuertes”.

A pesar del marcador abultado, el entrenador valoró el esfuerzo de New York City, rival más incómodo de lo que reflejó el resultado. “Creo que sabíamos que iba a ser difícil. Nueva York no nos generó situaciones y hasta el minuto 65 estuvo en partido, siempre te da esa sensación de que es un equipo peligroso”, analizó.

A historic night. We’re not done yet… ✍️✨ pic.twitter.com/EvsTUYm9Tq — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 30, 2025

El triunfo tuvo nombres propios. Tadeo Allende brilló con un triplete, mientras que Mateo Silvetti y el venezolano Telasco Segovia completaron la goleada. Justin Haak firmó el único tanto de New York City en una noche donde Lionel Messi volvió a liderar al equipo hacia la cita más grande de su joven historia.

La final se jugará en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, donde Inter Miami enfrentará a los Vancouver Whitecaps. El sueño está en marcha y Mascherano lo sabe: su equipo llega en el mejor momento.

