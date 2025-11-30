Chucky Lozano, anotó gol, pero no evita el pase de Vancouver a la final de la MLS 1-3

Ni el gol del internacional mexicano, Hirving “Chucky” Lozano pudo evitar la catástrofe de San Diego FC en su propia casa al caer con un encendido Vancouver Whitecaps 1-3 y de esta forma quedarse al margen de su primera final en su temporada de estreno en la Major League Soccer (MLS).

La decisión del técnico Mickey Varas de dejar en la banca a Lozano fue demasiada costosa, pues cuando ingresó el artillero de la selección de México, mundialista en Rusia 2018 y Qatar 2022, no fue suficiente para cambiar la historia de tres goles en contra que logró Vancouver con el segundo gol en el partido de White al minuto 45+2.

Un resultado negativo por donde se le pueda analizar, pero fraguado debido a una gran intensidad de los canadienses encabezados por el alemán Thomas Muller para pasarle por encima a los sandieguinos en los primeros minutos del juego al grado de que en el minuto 11 ya perdían por dos goles de diferencia.

El gol de Brian White por conducto de los Whitecaps y el autogol del portero mexicano Pablo Sisniega en los primeros once minutos del encuentro fueron una losa muy pesada para el equipo dirigido por el norteamericano Mikey Varas, con quien tuvo diferencias el mexicano Lozano y que está noche lo mando en el inicio del juego a la banca, al final pagó caro el precio de estas decisiones.

Porque se podrá decir que Varas priorizó la disciplina de su plantel, pero en este juego debió echar toda la carne al asador y no esperar hasta la segunda mitad para echar mano del Chucky Lozano, pues Vancouver Whitecaps llegó en un momento clave de la temporada para seguir con su inercia ganadora y colarse en la gran victoria en el Snapdragon Stadium.

Sin duda el ingreso del mexicano en la segunda mitad avivó a un ataque muy limitado de los californianos y cuando se dieron cuenta el daño estaba hecho al grado de que el gol del Chucky en el minuto 60 en un disparo por el costado derecho que pegó en un defensa no fue suficiente para recuperarse en el marcador y tener que admitir una dolorosa derrota en el duelo para definir al rival de Inter Miami en la gran final de la temporada 2025 de la Major League Soccer (MLS).

Lift it high, boys! Western Conference CHAMPS. 🎊@WhitecapsFC // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/UvqL9TZXx8 — Major League Soccer (@MLS) November 30, 2025

Quedará en el aire las razones de porque Lozano no inició el encuentro más importante de San Diego FC, porque antes de la final había que conseguir el boleto y segundo porque no ajustaron la marca en la defensa permitiendo que la velocidad de Vancouver fuera veneno puro y que inclusive generó la jugada donde el portero del cuadro de la ciudad en la frontera sur de Estados Unidos Pablo Sisniega fue expulsado, dejando a su equipo con diez hombres.

Saved off the line by Manu Duah. 😱@sandiegofc // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/tPzWiiEOK0 — Major League Soccer (@MLS) November 30, 2025

Al final el precio fue muy costoso al dejar que Vancouver Whitecaps se convirtiera en el finalista contra el Inter Miami de Lionel Messi.

