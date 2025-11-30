La tendencia migratoria que fue un auge en años anteriores en NY se ha revertido en 2025

La ciudad de Nueva York enfrenta retos inéditos en su sistema escolar debido a los cambios en la matrícula tras la llegada masiva de estudiantes inmigrantes. La reducción de fondos federales amenaza con generar decisiones difíciles para las escuelas públicas, según Loredana Valtierra, investigadora de la Century Foundation y exfuncionaria del Departamento de Educación de EE. UU.

Varios centros educativos que habían recibido a más estudiantes inmigrantes experimentaron caídas drásticas en la matrícula en los últimos meses. Por ejemplo, la escuela ATLAS redujo su número de alumnos de más de 1,400 a 829, una disminución del 42 % en dos años. La escuela 157 de Clinton Hill vio un descenso del 29 %, tras el cierre del refugio cercano.

Aunque algunas escuelas recibieron alivio temporal frente a los recortes presupuestarios, no hay certeza sobre la duración de este apoyo. Lara Evangelista, directora de la Red Internacional, señaló que los directores deben planificar con anticipación: “¿Qué necesitan implementar este año para presupuestos más bajos en el futuro?”, comentó, destacando la necesidad de estrategias sostenibles.

Apertura histórica para estudiantes migrantes

Se estima que la ciudad matriculó a 48.000 estudiantes inmigrantes en un período de dos años, muchos provenientes de América Latina y África Occidental. Como las escuelas no registran estatus migratorio, los funcionarios usan la inscripción de estudiantes sin hogar como indicador de los recién llegados, una aproximación respaldada por expertos en datos educativos.

Los patrones de inscripción dependieron del espacio y la capacidad de las escuelas para recibir a los nuevos alumnos. En el Distrito 4 de East Harlem, por ejemplo, líderes escolares abrieron sus puertas estratégicamente a familias en albergues cercanos. La proporción de estudiantes de inglés se duplicó del 9 % al 18 %, el mayor aumento porcentual de la ciudad.

Escuelas como Central Park East II ofrecieron apoyo integral a las familias, desde alimentos hasta asistencia legal y emocional. Naomi Smith, directora del centro, afirmó: “Estoy orgullosa de nuestra escuela y del Departamento de Educación por apoyar a nuestras familias”, resaltando el esfuerzo institucional para adaptarse a la afluencia.

Sin embargo, políticas recientes de la ciudad complican la permanencia de los estudiantes. La reducción de estancias en albergues a 60 días generó desplazamientos y obligó a algunas familias a abandonar la ciudad. Esto afectó la matrícula, que cayó un 16 % en PS 46 y alrededor de un 10 % en Central Park East II, según cifras municipales.

La ofensiva migratoria del Gobierno federal también influyó en las decisiones de las familias. Algunos estudiantes fueron detenidos por ICE, mientras que otros padres enfrentaron arrestos. Educadores y organizaciones destacan que muchos alumnos permanecen escondidos o abandonan temporalmente la ciudad para evitar la detención.

A pesar de estos desafíos, las escuelas intentan retener a los recién llegados. La Red Internacional ha mantenido una matrícula estable gracias a sus vínculos con las familias y su capacidad para ofrecer servicios complementarios. En varias escuelas, alumnos recorren la ciudad diariamente para continuar sus estudios, demostrando resiliencia y compromiso educativo.

Valtierra concluyó que la pérdida de incluso un solo estudiante puede afectar a toda la comunidad escolar. “Que sus amigos y compañeros no vengan… explicar adónde van esos chicos es duro”, señaló, destacando cómo los cambios migratorios repercuten en la dinámica de las escuelas de Nueva York.