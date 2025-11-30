Tormenta invernal paraliza el Medio Oeste: más de 1,400 vuelos cancelados y choque de 45 vehículos en Indiana

Una intensa tormenta invernal dejó tras de sí un panorama complejo en el Medio Oeste durante una de las fechas de mayor tránsito del año. La combinación de nieve, hielo y ráfagas de viento provocó miles de retrasos, más de 1,400 vuelos cancelados y carreteras peligrosas en varios estados.

Más de 1,400 vuelos cancelados en plena ola de viajes

De acuerdo con FlightAware, el sábado se registraron al menos 1,400 cancelaciones en todo el país, la mayoría concentradas en la región del alto Medio Oeste.

El Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago fue el más afectado, con más de 930 vuelos cancelados y 750 retrasos, según la FAA. Las operaciones experimentaron demoras de hasta cinco horas debido a la nieve y el hielo.

El Aeropuerto Midway, también en Chicago, reportó 187 cancelaciones y decenas de vuelos retrasados, mientras ambas terminales fueron puestas bajo restricciones operativas por el mal tiempo.

Los pronósticos señalan la posibilidad de otra tormenta invernal la próxima semana. Crédito: Kiichiro Sato | Cortesía

Avión se sale de pista congelada en Des Moines

El clima extremo también afectó la seguridad en tierra. Un vuelo de Delta Connection que transportaba 54 pasajeros y cuatro tripulantes se salió de una calle de rodaje congelada al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Des Moines.

El incidente ocurrió cerca de las 9:30 p. m. del viernes. Según Delta Air Lines, el Bombardier CRJ-900 perdió tracción debido al hielo. No se reportaron heridos y los pasajeros fueron trasladados en autobús a la terminal.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) abrió una investigación.

Choque múltiple de 45 vehículos en Indiana

En Putnamville, Indiana, agentes estatales atendieron un choque en cadena sobre la Interestatal 70, donde 45 vehículos quedaron atrapados en un enorme accidente provocado por la nieve.

Aunque no se reportaron heridos graves, la autopista fue cerrada temporalmente mientras equipos de emergencia despejaban la vía y asistían a los conductores afectados.

Las autoridades advierten sobre condiciones de ventisca y desplazamientos riesgosos. Crédito: Kiichiro Sato | AP

Alertas invernales para millones de personas

La tormenta continúa desplazándose hacia los Grandes Lagos, donde se esperan condiciones peligrosas hasta el domingo por la mañana.

Meteorólogos anticipan más de medio pie de nieve desde Iowa central hasta el sur de Wisconsin, el norte de Illinois, Indiana y partes del oeste de Michigan.

Con vientos racheados y tramos con visibilidad reducida, las autoridades advierten sobre condiciones de ventisca y desplazamientos riesgosos.

Una ráfaga de frío y otra tormenta en camino

Tras el paso del sistema, se espera un marcado descenso de las temperaturas en el norte del país, entre 10 y 20 grados por debajo del promedio para inicios de diciembre.

Además, los pronósticos señalan la posibilidad de otra tormenta invernal la próxima semana, lo que podría complicar aún más los viajes y las operaciones aéreas.

