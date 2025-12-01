20 ofertas en Target por Cyber Monday: más del 50% de descuento en todo
Las mejores rebajas de Target por Cyber Monday reunidas en una lista con precios, descuentos y productos para renovar tecnología, hogar y regalos
El Cyber Monday está que arde con una oleada de rebajas que abarcan tecnología, hogar, moda y decoración navideña. Target reúne algunas de las mejores ofertas del año, con productos que bajan hasta más del 50% de su precio habitual.
Desde gadgets muy buscados hasta artículos para renovar la casa, una variedad permite aprovechar descuentos realmente altos antes de que se agoten.
Te compartimos una lista detallada con algunas de las ofertas más destacadas: cada una incluye su precio original, el monto rebajado, el porcentaje de descuento y el precio final.
20 ofertas en Target por Cyber Monday que debes aprovechar
- Beats Solo 4 – Auriculares inalámbricos Bluetooth
Sonido cómodo y buena autonomía en un modelo ligero y plegable. Precio original: $199.99 — Descuento: $120 (60%) — Precio de oferta: $79.99
- Apple AirPods Pro 3 con cancelación activa de ruido
Ideal para llamadas, viajes y uso diario gracias a su reducción de ruido. Precio original: $249.99 — Descuento: $30 (12%) — Precio de oferta: $219.99
- JBL Charge 6 – Altavoz portátil
Ofrece sonido JBL Pro con potencia optimizada por IA y diseño resistente. Precio original: $199.99 — Descuento: $70 (35%) — Precio de oferta: $129.99
- Licuadora Teendow de 1800 W y 10 velocidades
Capacidad de 70 oz y potencia para triturar hielo, jugos y batidos. Precio original: $379.95 — Descuento: $303.96 (80%) — Precio de oferta: $75.99
- Cafetera Keurig K-Supreme de una sola porción
Compatible con K-Cup y con tecnología para una preparación uniforme. Precio original: $169.99 — Descuento: $50 (29%) — Precio de oferta: $119.99
- Cascanueces navideño Costway de 82 cm
Pieza decorativa en negro, rojo y dorado con sombrero de copa y cetro. Precio original: $119.99 — Descuento: $67 (56%) — Precio de oferta: $52.99
- Árbol de Navidad artificial Wondershop de 7.5′ preiluminado
Diseño de pino de Virginia con luces de dos tonos. Precio original: $325 — Descuento: $162.50 (50%) — Precio de oferta: $162.50
- Ciervo navideño de metal dorado – Threshold
Decoración minimalista y elegante para interiores. Precio original: $18 — Descuento: $9 (50%) — Precio de oferta: $9.00
- Escultura navideña de dinosaurio con gorro de Santa
Figura divertida de 15″ con iluminación incandescente. Precio original: $100 — Descuento: $40 (40%) — Precio de oferta: $60.00
- Freidora de aire digital Gourmia de 6 cuartos
Incluye ventana, 12 preajustes y cocción guiada. Precio original: $69.99 — Descuento: $30 (43%) — Precio de oferta: $39.99
- Sofá seccional HYLEORY en forma de U de terciopelo
Diseño modular convertible con dos otomanas. Precio original: $1,199.99 — Descuento: $680 (57%) — Precio de oferta: $519.99
- Gabinete decorativo New Bedford – Threshold
Acabado negro, herrajes en peltre y almacenamiento práctico. Precio original: $190 — Descuento: $47.50 (25%) — Precio de oferta: $142.50
- Cama infantil de plástico Delta Children
Estructura baja pensada para la transición desde la cuna. Precio original: $59.99 — Descuento: $4 (7%) — Precio de oferta: $55.99
- Suéter de cuello alto para mujer – A New Day
Tejido suave y diseño versátil para clima frío. Precio original: $30 — Descuento: $12 (40%) — Precio de oferta: $18.00
- Mando inalámbrico DualSense para PlayStation 5
Mayor sensibilidad táctil y gatillos adaptativos. Precio original: $74.99 — Descuento: $20 (27%) — Precio de oferta: $54.99
- Smart TV Hiro Roku de 40″ Full HD 1080p
Pantalla plana con Roku integrado y Dolby Audio.
Precio original: $129.99 — Descuento: $40 (31%) — Precio de oferta: $89.99
- Calcetines navideños “Merry” con piel sintética
Modelo con pinzas antideslizantes en color verde. Precio original: $10 — Descuento: $3 (30%) — Precio de oferta: $7.00
- Batidora de pie KitchenAid de 5 cuartos con tazón de cobre
Motor de 325 W y 10 velocidades, diseño de colección. Precio original: $499.99 — Descuento: $150 (30%) — Precio de oferta: $349.99
- PlayStation Portal – Reproductor remoto
Permite jugar títulos de PS5 vía Wi-Fi con pantalla integrada. Precio original: $199.99 — Descuento: $20 (10%) — Precio de oferta: $179.99
- Govee Elite – Luces LED permanentes para exteriores (30 m)
Tecnología RGBICW con 72 unidades para iluminación exterior. Precio original: $329.99 — Descuento: $130 (39%) — Precio de oferta: $199.99