5 recomendaciones para comprar en Cyber Monday, según expertos

La temporada de compras navideñas avanza con fuerza y millones de consumidores buscan nuevas estrategias para aprovechar las mejores ofertas que los minoristas publican en sus plataformas. Tras el Black Friday y el Sábado de las Pequeñas Empresas, el foco se centra ahora en el Cyber Monday, una jornada clave para asegurar regalos a precios competitivos.

Con abundantes descuentos disponibles en línea, la especialista en presupuestos Andrea Woroch detalló una serie de recomendaciones para optimizar los ahorros navideños y evitar caer en estafas digitales. Su guía pretende orientar a los compradores que buscan ofertas Cyber Monday confiables mientras incrementan la seguridad de sus transacciones en Internet.

Según Woroch, los descuentos más atractivos del lunes se concentrarán en moda, calzado y productos de belleza, categorías que suelen liderar las rebajas estacionales. Añadió que muchas marcas aplican promociones directas en toda la página, con reducciones entre el 30% y el 40%, lo que representa oportunidades destacadas para quienes planifican sus compras.

La experta puntualizó que algunas tiendas también liberarán rebajas en electrónica selecta, aunque en menor proporción que en ropa. Explicó que, pese a las expectativas, no todos los productos tecnológicos alcanzan precios mínimos durante este periodo, lo que hace importante revisar las variaciones de valor antes de concretar una compra.

Cómo aprovechar los descuentos navideños sin caer en estafas

Un estudio reciente de WalletHub mostró que el 36% de los artículos navideños no reflejan descuentos reales respecto a sus precios previos al Black Friday. Esta tendencia genera incertidumbre entre consumidores que buscan descuentos navideños auténticos y exige mayor atención a la hora de verificar el historial de precios.

Woroch aconsejó utilizar herramientas como camelcamelcamel para confirmar si una oferta corresponde a un descuento genuino. Señaló que los precios fluctúan constantemente y que “es fundamental consultar el historial de precios”, afirmó Andrea Woroch. De este modo se evitan compras precipitadas que podrían no representar un beneficio real.

La especialista añadió que inscribirse en programas de fidelización de tiendas elegidas puede ofrecer ventajas adicionales. En muchos casos, los nuevos suscriptores reciben cupones exclusivos de hasta un 20% de descuento, acompañados de envío gratuito, una ventaja importante para quienes buscan ahorros navideños durante esta temporada de compras.

Mientras los consumidores buscan ofertas Cyber Monday, también crece la actividad de estafadores y hackers que intentan aprovechar el aumento del tráfico en línea. Según Woroch, es imprescindible extremar precauciones, especialmente cuando las compras se realizan desde redes Wi-Fi abiertas o no verificadas.

Advirtió que el uso de redes públicas en aeropuertos o cafeterías puede exponer datos financieros, facilitando que los delincuentes intercepten información de pago. Recomendó priorizar conexiones seguras y proteger dispositivos para garantizar compras seguras en línea durante este periodo.

Finalmente, Woroch sugirió utilizar tarjetas de crédito en lugar de otros métodos de pago cuando se realizan compras navideñas en línea, ya que estas ofrecen múltiples niveles de protección ante fraudes, devoluciones y disputas. Consideró que esta medida forma parte esencial de los consejos para comprar online de manera responsable en una temporada marcada por el intenso movimiento comercial.