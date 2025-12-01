Familia Trump presenta decoración navideña de la Casa Blanca con el tema: “El hogar está donde reside el corazón”

La decoración navideña 2025 llegó a la Casa Blanca con el tema “El hogar está donde reside el corazón” de la primera dama Melania Trump.

“El constante movimiento me ha enseñado que el hogar no es solo un espacio físico; es la calidez y la comodidad que llevo dentro, independientemente de mi entorno“, señaló la primera dama a través de un comunicado.

La residencia ejecutiva estadounidense ha sido engalanada con arboles y coronas navideñas. Crédito: Official White House Photo by Andrea Hanks | copyright

Para esta decoración, Melania Trump designó al reconocido diseñador Hervé Pierre para supervisar la implementación de su visión creativa, además de que se creó un folleto turístico de edición limitada, un ingenioso recuerdo que captura la magia de la temática navideña.

“Esta Navidad, celebremos el amor que llevamos dentro y compartámoslo con el mundo que nos rodea. Después de todo, donde quiera que estemos, podemos crear un hogar lleno de gracia, resplandor e infinitas posibilidades”, señaló Melania Trump.

Melania Trump designó al diseñador Hervé Pierre para supervisar la implementación de su visión creativa navideña. Crédito: Official White House Photo by Andrea Hanks | copyright

La residencia ejecutiva estadounidense ha sido engalanada con 75 coronas navideñas, 51 árboles, más de 200 metros de guirnaldas y unas 2,000 tiras de luces con motivo de las festividades de fin de año.

Entre los elementos escogidos personalmente por Melania Trump se incluyen también más de 2,800 estrellas doradas en honor a los soldados y sus familiares, unas 10,000 mariposas y 120 libras de jengibre utilizado para construir las tradicionales casitas.

El Salón Este será el epicentro en la celebración navideña de los 250 años de Estados Unidos. -por cumplirse el 4 de julio de 2026- en la Casa Blanca, donde resaltan los colores azul, rojo y blanco de la bandera estadounidense y otros símbolos nacionales.

Melania Trump se encargó de la decoración de la Casa Blanca. Crédito: Official White House Photo by Andrea Hanks | copyright

En el Salón Verde se celebrará la diversión en familia con dos rompecabezas de más de 6,000 piezas cada uno con imágenes del primer presidente estadounidense, George Washington, y Donald Trump, mientras que el Salón Rojo se centrará en la juventud y la iniciativa de concienciación social ‘Be Best’ de la primera dama.

El vestíbulo principal exhibe parte del belén de la Casa Blanca, actualmente en restauración, y una casita de jengibre reproduce el pórtico sur de la emblemática residencia, con una vista de la Sala Oval Amarilla en el área privada del edificio.

El pasado lunes, Melania Trump, recibió el árbol que presidirá las decoraciones navideñas este fin de año: un abeto de más de seis metros de alto, procedente del estado de Míchigan.

Sigue leyendo:

• La vida de Melania Trump será plasmada en un documental a estrenarse el próximo año

• Melania Trump utiliza inteligencia artificial para crear un audiolibro con sus memorias

• Melania Trump recibió un generoso cheque por aparecer en un evento político