Manny Pacquiao reacciona tras debut de su hijo: Estoy satisfecho, aunque esperábamos más

Manny Pacquiao reaccionó al debut profesional de su hijo mayor Jimuel Pacquiao –quien empató contra Brandan Lally el pasado fin de semana– y comentó que está satisfecho con su actuación, aunque esperaba más.

En declaraciones para FightHype, Pacquiao expresó que le había advertido a su hijo que no sería fácil, pero está seguro de que Jimuel aprendió mucho de esta primera experiencia.

“Lo hizo bien para ser su primera pelea y no tenía mucha experiencia como amateur. Solo tuvo un par de peleas en el amateur y luego pasó al profesional así. Así que para mí, estoy satisfecho con esta presentación. Aunque esperábamos más, es una buena experiencia para él haber vivido una pelea profesional así”, dijo.

Jimuel Pacquiao empató mayoritariamente con Brendan Lally. Crédito: Mikael Ona | Promociones Manny Pacquiao | Cortesía

“Le dije que no sería fácil con anticipación, le dije que sabes, esta pelea, el profesional es diferente al amateur y también al sparring o entrenamiento, especialmente siendo tu primera vez. Ahora estoy seguro de que aprendió mucho de esta primera pelea”, agregó.

En la pelea, el filipino de 24 años dominó los dos primeros rounds, pero el estadounidense -quien también hacía su debut- recuperó el control del combate en los últimos asaltos y lanzó mayor volumen de golpes. Al final un juez anotó la pelea 39-37 a favor de Pacquiao y los otros marcaron empate 38-38.

En la entrevista sobre el ring tras conocerse el resultado, Jimuel Pacquiao reconoció que debió haber presionado más a Brendan Lally y prometió que estará mejor preparado cuando suba nuevamente al ring.

“La próxima vez que pelee, voy a acelerar el ritmo mucho más. Me alegra haber podido vivir esto. Pelear como amateur es una experiencia diferente a la de pelear profesionalmente. Solo tuve diez peleas amateurs, así que esto fue un gran paso adelante“, dijo.

Jimuel Pacquiao no tuvo el debut esperado y empató con Brendan Lally. Crédito: Mikael Ona | Promociones Manny Pacquiao | Cortesía

El hijo mayor de Manny Pacquiao, quien le dio la bienvenida al mundo a una niña con su prometida la semana pasada, de las 10 peleas que disputó como amateur ganó seis y perdió cuatro. Ahora como profesional tiene un empate.

“Me puso nervioso. Mientras caminaba hacia el ring, solo podía pensar en cuánta gente había. La experiencia fue genial. La próxima vez estaré más preparado. Pude desconectar y concentrarme en mi oponente cuando empezó la pelea”, agregó.

Sigue leyendo:

· Jimuel Pacquiao empata en su debut profesional

· Abel Sánchez predice victoria de Manny Pacquiao sobre Rolly Romero

· Manny Pacquiao celebra nacimiento de su primera nieta