Manny Pacquiao celebra nacimiento de su primera nieta

El excampeón mundial de boxeo Manny Pacquiao celebró esta semana el nacimiento de su primera nieta, un acontecimiento que la familia compartió con sus seguidores a través de redes sociales. El momento quedó registrado en varias fotos publicadas por su esposa, Jinkee Pacquiao, donde se ve al exboxeador sosteniendo a la pequeña Clara con evidente emoción.

El nacimiento ocurre en días especiales para la familia, ya que su hijo Emmanuel “Jimuel” Pacquiao Jr. se prepara para realizar su debut profesional en el boxeo este sábado, apenas días después de convertirse en padre.

Un encuentro lleno de emoción familiar

En un post publicado por Jinkee en Instagram, la empresaria escribió: “¡El encuentro del abuelo Manny y Clara! 💕💕💕”, frase originalmente escrita en filipino (“Ang pagkikita ni Lolo Manny at ni Clara!”). Las imágenes muestran a Manny y Jinkee sonrientes mientras cargan y juegan con la bebé, aprovechando además las celebraciones del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Pacquiao también compartió sus impresiones en su propia cuenta, acompañado de una foto junto a Jinkee y la recién nacida. “Abuelo Manny y abuela Jinkee con nuestra primera nieta. Dios es tan bueno”, escribió el ícono del boxeo, reafirmando el tono espiritual que suele acompañar sus publicaciones.

Las reacciones no tardaron en llegar. Amigos, seguidores y miembros del entorno deportivo enviaron mensajes de alegría ante la llegada de Clara. Una fan escribió: “¡Dios los bendiga a todos! Este es un momento invaluable… no puedo imaginar su felicidad”.

Robyn Brown, atleta de Physical Asia, también añadió: “¡Felicidades Manny! Les deseo muchas bendiciones a ti y a tu familia”.

Una celebración anticipada y el camino hacia la paternidad

Meses atrás, Jinkee había confirmado públicamente el embarazo de Caroline, pareja de Jimuel. La familia incluso organizó una sencilla revelación de género donde descubrieron que el bebé sería una niña. En aquella ocasión, Jinkee comentó entre risas:

“¡Grabe, qué alegría! (Gender reveal) Aunque yo no adiviné porque pensé que sería niño. Se formaron para adivinar si sería niño o niña y había 100 dólares en juego, así que el grupo de Janet estaba feliz porque ganaron ya que ellas dijeron que sería niña.”

La familia Pacquiao continúa celebrando estas fechas en Estados Unidos, mientras acompañan a Jimuel en la antesala de su debut profesional.



