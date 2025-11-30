Jimuel Pacquiao empata en su debut profesional

Jimuel Pacquiao, hijo mayor de Manny Pacquiao, empató mayoritariamente en su debut profesional contra Brendan Lally el sábado por la noche en el Pechanga Resort Casino en Temecula, California.

En el evento co-estelar de la primera cartelera promovida por Manny Pacquiao Promotions (MPP) en Estados Unidos, Pacquiao y Lally disputaron cuatro asaltos donde ambos tuvieron momentos de brillo.

El filipino de 24 años dominó los dos primeros rounds, pero el estadounidense -quien también hacía su debut- recuperó el control del combate en los últimos asaltos y lanzó mayor volumen de golpes. Al final un juez anotó la pelea 39-37 a favor de Pacquiao y los otros marcaron empate 38-38.

The moment Manny Pacquiao Jr vs Brendan Lally was announced as a majority draw 👀 pic.twitter.com/0Jx8SwR32U — Ring Magazine (@ringmagazine) November 30, 2025

En la entrevista sobre el ring tras conocerse el resultado, Jimuel Pacquiao reconoció que debió haber presionado más a Brendan Lally y prometió que la próxima vez estará mejor preparado.

“La próxima vez que pelee, voy a acelerar el ritmo mucho más. Me alegra haber podido vivir esto. Pelear como amateur es una experiencia diferente a la de pelear profesionalmente. Solo tuve diez peleas amateurs, así que esto fue un gran paso adelante“, dijo.

El hijo mayor de Manny Pacquiao, quien le dio la bienvenida al mundo a una niña con su prometida la semana pasada, de las 10 peleas que disputó como amateur ganó seis y perdió cuatro. Ahora como profesional tiene un empate.

“Me puso nervioso. Mientras caminaba hacia el ring, solo podía pensar en cuánta gente había. La experiencia fue genial. La próxima vez estaré más preparado. Pude desconectar y concentrarme en mi oponente cuando empezó la pelea”, agregó.

En la cartelera estelar del evento, el mexicano Lázaro Lorenzana capturó el campeonato regional de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al vencer por decisión unánime (100-90, 99-91, 98-92) a Luis Arias tras 10 asaltos.

Jimuel Pacquiao no tuvo el debut esperado y empató con Brendan Lally. Crédito: Mikael Ona | Promociones Manny Pacquiao | Cortesía

Lorenzana, quien protagonizó apenas su segunda pelea en Estados Unidos, presionó desde el inicio a Arias y solo perdió tres asaltos en las tarjetas. Con este resultado, el peleador mexicano mantuvo su invicto y tiene marca de 19 triunfos, 13 de ellos por nocaut.

“Fue un honor encabezar el primer evento en Estados Unidos para Manny Pacquiao Promotions. Fue un poco estresante, ya que originalmente era el co-estelar. Pero estoy feliz de haberle brindado al público un gran espectáculo“, comentó.

