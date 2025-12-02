El Papa León XIV insta a EE.UU. a no incursionar militarmente en Venezuela

El líder de la iglesia católica considera que existen otras alternativas para lidiar con la complicada situación de Venezuela sin recurrir a una intervención militar estadounidense dirigida a derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Durante una conferencia de prensa, el Papa León XIV le recomendó a la administración encabezada por el presidente Donald Trump recurrir al diálogo o a la aplicación de sanciones económicas dirigidas hacia la República Bolivariana antes de recurrir a sus Fuerzas Armadas.

“Parece que existe la posibilidad de alguna actividad, incluso una operación para invadir territorio venezolano.

Creo firmemente que es mejor buscar vías de diálogo, tal vez presión, incluso económica, pero buscando otra forma de cambiar, si eso es lo que quieren hacer en Estados Unidos”, indicó.

La declaración del Sumo pontífice a raíz de una información circulando sobre la posibilidad de que tropas estadounidenses pudieran dirigir alguna ofensiva en territorio venezolano bajo el pretexto de desarticular al denominado cártel de los soles, organización delictiva a la cual a clasificado como terrorista.

Noticia en desarrollo…

