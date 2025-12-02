Emmanuel Clase y Luis Ortiz enfrentarán juicio en mayo

Los dominicanos Emmanuel Clase y Luis Leandro Ortiz, lanzadores de los Cleveland Guardians, ya tienen fecha para enfrentar a la justicia estadounidense. Ambos peloteros serán llevados a juicio en mayo de 2026, acusados de participar en apuestas ilegales vinculadas a partidos de las Grandes Ligas y de conspirar para blanquear dinero, según determinó este martes una corte federal en Nueva York tras una audiencia breve pero decisiva.

La jueza Kiyo Matsumoto, a cargo del caso, estableció que el proceso comenzará el 4 de mayo con la selección del jurado. De acuerdo con el fiscal Sean Sherman, el juicio podría extenderse durante dos semanas, una estimación incluida en el comunicado difundido por la Fiscalía federal para el Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn.

Emmanuel Clase, the all-star pitcher for the Cleveland Guardians was indicted in November of 2025 on federal charges including conspiracy to influence sporting contests through bribery, money laundering and wire fraud in a scheme to rig pitches for sports bettors pic.twitter.com/ytPdbMx6Bm — Complex Sports (@ComplexSports) December 2, 2025

El tribunal también fijó una nueva audiencia previa al juicio para el 15 de enero al mediodía. Tanto Clase, de 27 años, como Ortiz, de 26, comparecieron ante la corte acompañados por sus abogados defensores. Ambos permanecen en libertad bajo fianza y con licencia con pago desde que se declararon no culpables el mes pasado de los delitos que se les imputan.

Las acusaciones que pesan sobre los lanzadores

Las autoridades estadounidenses sostienen, según las investigaciones preliminares, que los dos jugadores suministraron a los apostadores información anticipada sobre los lanzamientos que realizarían en determinados partidos. Además, se les acusa de enviar intencionalmente bolas en lugar de strikes para asegurarse de que determinadas apuestas resultaran exitosas, una práctica que, de comprobarse, representaría una grave manipulación del desarrollo de los juegos.

Los cargos principales a los que se enfrentan ambos peloteros conllevan una pena potencial de hasta 20 años de prisión en caso de que sean declarados culpables, lo que convierte este proceso en uno de los casos más serios vinculados a apuestas dentro del deporte profesional estadounidense en los últimos años.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, ni Clase ni Ortiz han ofrecido declaraciones públicas tras la audiencia. De momento, su defensa se concentra en la preparación del juicio, mientras la MLB permanece atenta al avance judicial para determinar eventuales sanciones disciplinarias una vez concluido el proceso legal.

Con el calendario ya definido y las partes preparándose para un juicio extenso, la situación de los lanzadores dominicanos sigue generando expectación tanto en el ámbito deportivo como en el legal. El caso, por su naturaleza y por los nombres involucrados, promete seguir siendo uno de los temas más observados en los meses previos a mayo de 2026.



