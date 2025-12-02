Madonna le reprocha a Donald Trump por excluir al tema del SIDA en su agenda

La famosa cantante Madonna Louise Ciccone arremetió en contra del presidente Donald Trump por excluir al tema del SIDA en su agenda y le recordó que es una enfermedad vigente y sin una vacuna para impedir que millones de personas continúen contagiándose cada año.

A través de una publicación en Instagram, la compositora e interprete de 67 años expuso su malestar luego de percatarse que, por primera ocasión desde 1988, en que los presidentes estadounidenses en turno habían venido conmemorando el Día Mundial del SIDA, Donald Trump ni siquiera abordó el tema.

“Donald Trump ha anunciado que el Día Mundial del SIDA ya no debería reconocerse. Una cosa es ordenar a los agentes federales que se abstengan de conmemorar este día, pero pedirle al público que finja que nunca ocurrió es ridículo, absurdo, impensable.

Apuesto a que nunca vio a su mejor amigo morir de SIDA, ni le tomó la mano ni vio cómo se le iba la sangre de la cara al dar su último aliento a los 23 años”, escribió.

De acuerdo con un correo electrónico en poder del diario The New York Times, desde el mes pasado, el Departamento de Estado (DOS) ya les había ordenado a los empleados y becarios “abstenerse de promover públicamente el Día Mundial de la Lucha contra el Sida a través de cualquier canal de comunicación, incluidas las redes sociales, las intervenciones en los medios de comunicación, los discursos u otros mensajes públicos”.

Bajo la óptica de Donald Trump existen temas más importantes que resolver antes de buscar una posible vacuna para erradicar al SIDA. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Sin embargo, dicho posicionamiento asumido por el gobierno resulta controversial para Madonna quien reitera que la enfermedad sigue deambulando por el mundo y negarse a verlo asegura podría ser error mayúsculo.

“Permítanme decirlo una vez más: todavía no hay cura para el SIDA y la gente sigue muriendo a causa de él. Me niego a reconocer que estas personas han muerto en vano. Y seguiré celebrando el Día Mundial del SIDA, y espero que lo honren conmigo”, enfatizó.

Aunque durante su primer mandato Trump había asumido el compromiso de erradicar al SIDA para 2030 mediante la implementación de una estrategia de impuso a la ciencia; en lo que va de su segunda etapa al frente del gobierno ha pugnado por recortar el presupuesto destinado a este tipo de iniciativas respaldando incluso despidos de personal que llevaba años trabajando en la búsqueda de una vacuna.

