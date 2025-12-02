Renata Notni sorprende a Diego Boneta con un inesperado detalle por su cumpleaños

Renata Notni y Diego Boneta se han consolidado como una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento gracias a su apertura a mostrar algunos de los momentos importantes dentro de su vida profesional y personal.

Prueba de ello es el romántico gesto que la mexicana tuvo con su enamorado con motivo de su cumpleaños número 35, con fecha del pasado 29 de noviembre, y que compartió por medio de una publicación desde su cuenta de Instagram.

El carrusel de imágenes evidenció que la parejita emprendió un viaje a un destino de playa en la costa del estado de Jalisco, sitio en el que compartieron una cena frente al mar, iluminada por velas y adornada por algunos arreglos de flores.

Visiblemente conmovido por el detalle, Diego Boneta se dejó ver muy sonriente mientras abraza a la protagonista de historias como “Amor de Barrio” y “Mi Adorable Maldición”.

“Birthday boy @diego. Te amoooo ♥️ Gracias por ayudarme a organizar el mejor cumple”, escribió Renata Notni para acompañar la publicación que a solo unas horas de salir a la luz ya había desatado una ola de comentarios por parte de sus seguidores más fieles.

“Hermosa pareja”, “Gran lugar”, “Happy bday! Eres lo máximo mi Renata”, “Que detallazo”, “La mujer más detallista, hacen una maravillosa pareja”, “Ya cásense, por favor”, “Ayyy, me emocioné pensando que era el anillo” y “Lo más bonitos y los felices que son cuando están juntos”, son algunas de las reacciones que se leen en la web.

