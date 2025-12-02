Sheinbaum planea llamar al papa León XIV para invitarlo a México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que planea llamar al papa León XIV para invitarlo a que visite territorio mexicano, luego de que el pontífice expresó su deseo de viajar a Latinoamérica y, en particular, ir a la Basílica de Guadalupe.

“Estamos buscando una llamada con el papa. (…) Estamos buscando para poder tener aquí una reunión”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana recordó que desde el inicio del pontificado del papa León XIV, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acudió al Vaticano para entregarle una carta para invitarlo a México, lo que sigue vigente.

Pero aclaró que hasta ahora no hay ninguna confirmación, pese a que se ha especulado que el pontífice podría acudir a la apertura del Estadio Azteca, que será sede del Mundial de Fútbol en el 2026.

“Todavía no hay información de si vendría a la inauguración (…) Pero sí queremos que visite México, le hicimos la invitación desde el primer día”, apuntó.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: José Méndez | EFE

La mandataria recordó que el pontífice manifestó de forma pública ante los medios su interés por acudir a la Basílica de Guadalupe hace unos días.

Sheinbaum consideró que una visita papal tendría un gran significado por la profunda devoción a la Virgen de Guadalupe en México, y representaría un paso importante en la relación entre el país y la Santa Sede.

La eventual visita del pontífice se enmarca en un contexto de acercamiento institucional, pues desde su investidura, el papa León XIV ha expresado su deseo de retomar viajes apostólicos a América Latina, y México aparece como uno de los principales destinos que estudia.

Pero la agenda internacional del Vaticano, actualmente centrada en Medio Oriente, con visitas confirmadas a Turquía y Líbano, aún no permite definir con certeza cuándo se concretaría un viaje a México.

Sheinbaum subrayó su deseo de que la visita ocurra “en su momento adecuado”, y reafirmó el compromiso de su gobierno con el respeto religioso y la cooperación interinstitucional.

México es un país mayoritariamente cristiano, con 98 millones de católicos y 14 millones de cristianos evangélicos, según el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2020. EFE

