Desalojan a Paulina Rubio de su mansión de Miami por falta de pago

La cantante mexicana Paulina Rubio no las ha tenido todas consigo en los últimos meses, pues no solo ha estado batallando con la custodia de Andrea Nicolás, el hijo que tuvo con Nicolás Vallejo-Nájera, sino que también con los supuestos adeudos de su famosa mansión de Miami, de la cual ya habría sido desalojada.

De acuerdo a la periodista Maxine Woodside, quien encabeza el programa ‘Todo para la Mujer’, ‘La Chica Dorada’ ya no estaría viviendo en su hogar, luego de que hace unas semanas salieran a la luz sus problemas económicos y las deudas que enfrentaba.

Woodside detalló que la información sobre lo sucedido con la intérprete proviene de Óscar Madrazo, uno de los mejores amigos de la artista y quien está muy al tanto de todo lo que pasa a su alrededor.

“Me estaba contando Óscar Madrazo que a Paulina la acaban de sacar de su casa”, inició contando la reconocida periodista.

En el mismo espacio compartió que el desalojo de Paulina Rubio se debió a sus deudas acumuladas y su nula reacción para saldarlas o para llegar a un acuerdo de pago.

“La desalojaron porque tiene muchas deudas y debía parte de la hipoteca de su casa y la desalojaron”, continuó Maxine.

Maxine detalló que parte de los problemas económicos de la también mamá de Eros se deben a la fuerte suma de dinero que ha tenido que pagar, por concepto de honorarios, a los abogados que la han acompañado en las disputas que mantiene con ‘Colate’, pero también con Gerardo Bazúa, su otro ex.

¿Cómo es la casa de la que habrían desalojado a ‘La Pau’?

La casa en cuestión, que está valuada en $17.5 millones de dólares y fue construida en 1935 a lo largo de dos pisos. Cuenta con una extensión de 6,236 pies cuadrados, con cuatro recámaras y con cinco baños.

Al igual goza de vestíbulo, cocina, antecomedor, comedor, sala de estar, sala principal, sala de televisión, cuarto de lavado, garaje para dos vehículos, entre otras habitaciones.

Al exterior, en su lote de 0.3 acres, cuenta con terraza, áreas verdes, piscina con su respectiva área de spa, muelle, entre otras amenidades.

Sigue leyendo: