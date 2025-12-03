Estados Unidos tendrá amistoso contra Portugal antes de Mundial 2026

La selección de Estados Unidos pactó dos partidos amistosos para marzo del próximo año contra Portugal de CR7 y Bélgica antes del Mundial 2026.

El conjunto de Mauricio Pochettino jugará ambos partidos en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Estados Unidos recibirá a Bélgica el 28 de marzo y luego cerrará contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, el 31 de marzo.

Estos partidos serán los últimos dos, antes del comienzo de la Copa del Mundo en EE.UU, México y Canadá. Las entradas estarán a la venta a partir del próximo 5 de diciembre.

The U.S. Men’s National Team will play two high-profile matches at Mercedes-Benz Stadium in March as part of their final preparations for the 2026 FIFA World Cup.



March 28 vs. Belgium

March 31 vs. Portugal



Tickets for both matches go on sale Fri., Dec 5 at 10a on @Ticketmaster pic.twitter.com/yrecjTJGQf — Mercedes-Benz Stadium (@MBStadium) December 2, 2025

Estados Unidos viene con un gran ritmo

El Team USMNT viene de tres victorias consecutivas con victorias ante Australia, Paraguay y la goleada a Uruguay 5-1 en la última fecha FIFA disputada en noviembre.

La selección de Estados Unidos subió dos puestos en el ránking FIFA al puesto número 14, siendo el mejor rankeado de Concacaf.

El conjunto de Pochettino conocerá este viernes en qué grupo quedará ubicado y cuáles serán sus rivales del Mundial 2026.

El técnico argentino ha llamado a 71 jugadores distintos desde su llegada, aunque solo 26 estarán en el Mundial.

“Detesto eso de ‘no son los titulares habituales’. ¿Qué significa eso? Es Estados Unidos el que juega, es la selección nacional. Basta ya con esa mentalidad. Cada vez que elegimos un once inicial, es la selección masculina de Estados Unidos la que está jugando”, dijo Pochettino después del partido contra Uruguay.

VAR tendría más poder en Mundial 2026

La FIFA planea dar al VAR el poder de revisar los saques de esquina y las segundas tarjetas amarillas en la próxima Copa del Mundo en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, según publica el diario británico “The Times”.

Esta iniciativa sería a modo de prueba, con la intención de que el arbitraje en el Mundial sea lo más preciso posible y no se cometan errores en jugadas clave que puedan interferir en el resultado de los partidos.

De este modo, el videoarbitraje podrá revisar los saques de esquina, en caso de que se hayan equivocado los colegiados del campo, y las segundas tarjetas amarillas, para que no deriven en expulsiones incorrectas.

