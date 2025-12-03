Sheinbaum confirma su participación en el sorteo de la FIFA junto con Trump y Mark Carney

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó su participación en el sorteo de la FIFA que se realizará en la capital estadounidense este próximo viernes 5 de diciembre.

“Yo creo que si voy a ir, yo creo que si. Mañana les platicamos cómo va a estar. Es un evento muy corto. Ayer hablé con el presidente de la FIFA, y también Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo conocimiento a través del Departamento de Estado de Estados Unidos por supuesto que estoy invitada y que estaría contento el presidente Trump de recibirnos allá”, señaló.

Desde su conferencia mañanera en Palacio Nacional, la mandataria mexicana explicó que en este evento “muy corto” estaría junto con sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney.

“Es un evento muy corto, va el Primer Ministro de Canadá, el presidente Trump por su puesto y su servidora y nada más estaría en la apertura de la pelotita que se acostumbra para ver qué grupos nos tocaría encabezar, ya después nos retiramos y ya después vienen todos los grupos cómo se van definiendo, entonces es un evento muy corto”, comentó.

Claudia Sheinbaum confirma participación en el sorteo de la FIFA de este 5 de diciembre. Crédito: Marco Ugarte | AP

En su conferencia mañanera la titular del ejecutivo mexicano dijo que en el contexto del Mundial de Futbol 2026, es un buen momento para dar la imagen de que los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, siguen firmes con el tratado comercial.

“Es un buen momento para estar los dos presidentes y el Primer Ministro de Canadá juntos dando esta imagen de que América del Norte y nuestro compromiso comercial sigue adelante”, afirmó.

Noticia en desarrollo…