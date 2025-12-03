Kylian Mbappé devuelve al Real Madrid a la victoria con dos golazos

El Real Madrid derrotó 3-0 al Athletic Bilbao con dos golazos y una asistencia de Kylian Mbappé.

Mbappé sigue demostrando partido a partido que está entre los mejores jugadores del mundo, mientras que el Madrid recupera sensaciones tras el empate con el Girona, el pasado domingo.

Con esta victoria, Real Madrid se pone a tan solo un punto del Barcelona en la punta por la cima de LaLiga.

Madrid había sumado tres empates consecutivos que lo llevaron a ceder la cima, pero aún quedan 23 fechas por disputar.

SENSATIONAL FROM KYLIAN MBAPPÉ 🔥 pic.twitter.com/QbGj1SiUQr — ESPN FC (@ESPNFC) December 3, 2025

Mbappé carga con el ataque en la goleada del Real Madrid

El delantero francés del Madrid está firmando una temporada histórica con los merengues y ya llegó a 16 goles en LaLiga en apenas 15 fechas.

Mbappé abrió el marcador en el minuto 7 con una fantástica jugada individual donde superó a dos rivales tras controlar un balón aéreo y luego, desde fuera del área, remató esquinado para el 1-0 ante Unai Simón.

Thibaut Courtois apareció en dos jugadas ofensivas de un Bilbao que parecía podía dar pelea en el partido en San Mamés.

Pero una jugada colectiva del Real Madrid con varios pases claves encontró a Alexander Arnold para Mbappé que con un cabezazo dejó solo a Camavinga para el 2-0.

El segundo tiempo fue más un trámite que ocasiones de peligro en ambos arcos, pero nuevamente Mbappé sacó la varita para sentenciar el partido.

El francés se abrió un espacio y fuera del área sacó un remate pegado al poste que dejó sin chance a Simón, tendido en el piso e impotente ante Kylian Mbappé.

MBAPPÉ WITH A SECOND GOAL FROM OUTSIDE THE BOX 😱 pic.twitter.com/b3ZZxf6i4P — ESPN FC (@ESPNFC) December 3, 2025

Xabi Alonso administró ante la gran carga de partidos y sacó a Mbappé y Vinicius Jr. en el minuto 78 de partido.

Rodrygo y Brahim Díaz recibieron la oportunidad, aunque no pudieron hacer mayor la humillación en San Mamés, que terminó con varios claros tras la marcha de los fanáticos molestos.

El Athletic Bilbao está posicionado en el puesto 8, lejos de los puestos de UEFA Champions League, ocupados por Madrid, Barcelona, Villarreal y Atlético Madrid.

