Ola ártica podría provocar temperaturas récord en al menos 15 estados de EE.UU.

Estados Unidos se encuentra bajo la amenaza de una poderosa bomba ciclónica que podría afectar a más de 200 millones de personas, según proyecciones meteorológicas conocidas este miércoles. Se prevé que las temperaturas sean aún más extremas que las registradas en la reciente ola de frío, que ya había dejado varios récords preliminares en distintas regiones del país.

Los expertos anticipan que más de 30 récords de temperaturas mínimas podrían romperse en al menos 15 estados, mientras el aire del Ártico avanza de forma sostenida sobre gran parte del territorio nacional. La masa gélida está vinculada a una interrupción del vórtice polar, fenómeno que debilita su estructura habitual y permite que el aire más frío se desplace hacia el sur.

La situación se intensifica debido al patrón climático asociado al fenómeno de La Niña, que favorece irrupciones tempranas de aire polar. Como consecuencia, gran parte del país experimenta condiciones típicas de febrero, pero casi dos meses antes de lo habitual.

Ciudades del Medio Oeste y la Costa Este enfrentan condiciones típicas de febrero, pero en pleno diciembre. Crédito: Charles Krupa | AP

Ciudades que no verán temperaturas sobre el punto de congelación

Según el Centro Meteorológico de FOX, la nueva ola ártica comenzó a sentirse este mismo miércoles y se afianzará entre jueves y viernes. Regiones completas del Medio Oeste y las Altas Llanuras permanecerán en cero grados o por debajo de ese nivel durante varios días consecutivos.

Ciudades como Chicago y Minneapolis podrían no experimentar temperaturas sobre el punto de congelación durante toda la semana.

El lunes ya se habían emitido advertencias de frío extremo en el norte de Montana, donde la sensación térmica llegó a ubicarse entre 20 y 30 grados bajo cero.

Jueves: el Medio Oeste, epicentro del frío más intenso

Para el jueves, el patrón atmosférico profundizará el ingreso de aire glaciar. Las previsiones señalan temperaturas que oscilarán entre 10 grados bajo cero y un dígito positivo en gran parte del Medio Oeste y los Grandes Lagos.

Iowa podría ser uno de los estados protagonistas del nuevo récord histórico, con ciudades como Des Moines, Cedar Rapids, Sioux City y Waterloo ubicándose muy por debajo de los valores usuales para estas fechas.

Se prevé que las temperaturas sean aún más extremas que las registradas en la reciente ola de frío. Crédito: Matt Rourke | AP

Viernes: el frío se extiende por el corredor I-95

El viernes será el turno de la Costa Este. La masa de aire ártico alcanzará el corredor I-95, donde ciudades como Pittsburgh, Nueva York, Indianápolis y Baltimore podrían registrar temperaturas mínimas récord.

En el Medio Oeste y los Grandes Lagos, las mañanas rondarán los 1 a 9 grados Fahrenheit, mientras que a lo largo de la I-95 los termómetros marcarán entre 20 y 29 grados, entre 15 y 25 grados por debajo del promedio para la primera semana de diciembre.

