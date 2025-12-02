El noreste de EE.UU. recibe su primera gran tormenta de nieve: ¿cuáles son los estados más afectados?

El noreste de Estados Unidos registró este martes su primera gran tormenta invernal, con acumulaciones de hasta 25 centímetros en sectores del norte de Nueva Inglaterra.

La nieve comenzó a caer de forma constante en Maine, Vermont, Massachusetts, Connecticut, Nuevo Hampshire y el norte del estado de Nueva York, donde el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió alertas y avisos por tormenta invernal.

La nevada llega apenas días después de que se registraran más de 20 centímetros en el aeropuerto O’Hare de Chicago, un récord histórico para un solo día de noviembre desde 1951.

“Será la primera nevada significativa de la temporada en muchas de estas áreas”, explicó a AP el meteorólogo Andrew Orrison, quien advirtió que las condiciones podrían empeorar durante el día debido a la mezcla de viento, frío y tramos con lluvia helada.

La nevada comenzó antes del amanecer, complicando el tráfico matutino y dejando carreteras resbaladizas.

Escuelas cerradas y carreteras peligrosas

Decenas de escuelas cerraron en el norte del estado de Nueva York, donde el pronóstico apuntaba a más de 15 centímetros de nieve en zonas del este. La precipitación comenzó antes del amanecer, complicando el tráfico matutino y dejando carreteras resbaladizas.

En Maine, las autoridades pidieron evitar cualquier desplazamiento no esencial desde la mañana del martes hasta el miércoles. Varios edificios gubernamentales también cerraron en previsión de la tormenta.

El invierno meteorológico —que comprende de diciembre a febrero— comienza con un escenario que los meteorólogos califican como “significativo para esta época del año”, especialmente tras un otoño más cálido de lo habitual.

Ohio: accidentes múltiples, heladas y escuelas cerradas

Las condiciones invernales también golpearon con fuerza a Ohio, donde las heladas nocturnas dejaron entre 7 y 12 centímetros de nieve en varios condados. El clima forzó el cierre de escuelas y provocó numerosos accidentes de carretera.

En Cleveland, un tramo de la I-70 Oeste tuvo que ser cerrado temporalmente, mientras que en la región de Columbus se reportaron retenes prolongados por la mezcla de nieve, hielo y baja visibilidad.

Los meteorólogos insistieron en mantener la precaución: las superficies resbaladizas y las ráfagas de viento seguirán complicando la movilidad durante toda la jornada.

Las condiciones podrían empeorar durante el día debido a la mezcla de viento, frío y tramos con lluvia helada.

Pensilvania activa restricciones y despliega maquinaria pesada

Con parte del estado ya cubierto de nieve, las autoridades de Pensilvania iniciaron un amplio operativo para despejar la autopista de peaje, cuyos 900 kilómetros fueron tratados desde la madrugada. A las 5:00 a. m., varias interestatales de la mitad este del estado activaron restricciones vehiculares, incluida la Extensión Noreste desde Lehigh Valley hasta Clarks Summit.

La nieve caía de manera uniforme en el valle de Lehigh, donde el tráfico avanzaba lentamente, especialmente en los tramos cercanos a Kutztown por la Interestatal 78.

Más de 600 operadores y personal de seguridad están en servicio con turnos de 24 horas. “Nos preparamos para la nieve durante todo el año”, afirmó Marissa Orbanek, portavoz de la agencia estatal.

Un sistema que se fortaleció en la costa este

La tormenta que ahora azota al noreste comenzó como un sistema débil sobre el centro del país, pero ganó fuerza al aproximarse a las aguas costeras, explicó Ashton Robinson Cook, del Centro de Predicciones Meteorológicas del NWS.

Aunque este tipo de eventos tempranos de diciembre no son los más frecuentes, tampoco son “imposibles”, dijo el especialista.

Y el descanso podría ser breve. Los meteorólogos ya observan un nuevo sistema que podría generar más nieve en el Atlántico Medio entre el viernes y el sábado, justo en el inicio del mes más crítico del invierno meteorológico.

