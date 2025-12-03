Sheinbaum anuncia aumento del 13% al salario mínimo en México para 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles un aumento del salario mínimo del 13% para 2026, el segundo de su mandato, en el que ha prometido que el sueldo básico alcanzará en 2030 para comprar 2.5 canastas básicas.

Con el incremento, el salario mínimo nacional alcanzará a partir de enero los 315.04 pesos diarios (17.26 dólares) a nivel nacional desde una cifra previa de 278.8 pesos (15.27 dólares), mientras que en la frontera norte de México ascenderá a 440.87 pesos (24.15 dólares) por encima de los 419.88 pesos actuales (23 dólares).

“Una muy buena noticia. Un acuerdo entre el sector empresarial y los trabajadores, las y los trabajadores de México“, declaró la mandataria en su conferencia matutina, pues el alza contó con el apoyo de todos los sectores: el Gobierno, los sindicatos y los empresarios.

El sueldo básico mensual equivale a 9,582.47 pesos (524.96 dólares) y en la frontera con Estados Unidos a 13,409 pesos (734.59 dólares), mientras que el incremento es más de tres veces lo que el Gobierno estima para la inflación, que en la primera quincena de noviembre fue de 3.61 %.

El anuncio ocurre después de un aumento del 110 % en términos reales del salario mínimo durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), del mismo partido de Sheinbaum, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con lo que buscan terminar con un estancamiento de cerca de tres décadas.

“El salario mínimo está aumentando, del 2018 a la fecha, en 154 %”, manifestó la gobernante mexicana.

La subida salarial, beneficiará a 8.5 millones de trabajadores, detalló Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social en la conferencia.

El funcionario resaltó que el poder adquisitivo del salario mínimo habrá crecido 154 % desde 2018.

“En términos reales, se trata del nivel más alto que se ha tenido el registro del salario desde el año de 1980, con ello pues también remontando lo que fue el proceso de precarización del salario durante el periodo neoliberal”, apuntó el funcionario.

En el caso de la zona libre de la frontera norte, acotó, el alza se mantiene por arriba del máximo histórico que se alcanzó en el año de 1976.

Asimismo, señaló que el salario promedio real de los trabajadores formales inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha crecido un 27.5 % real desde 2018.

Por su parte, Francisco Cervantes, presidente del Consejo coordinador empresarial, precisó que este tipo de acuerdos “son el resultado del importante esfuerzo” que han desarrollado en años recientes para enriquecer el diálogo social en el país y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos.

“El arreglo al que tenemos que llegar en el corto y mediano plazo debería ser factible la generación de empleos formales y productivos del 2026 en adelante y mantener un entorno propicio para la sostenibilidad y crecimiento de las empresas”, señaló el directivo. EFE

