Alexander Arnold se vuelve a lesionar y no jugará por el resto del año

El Real Madrid sufrió un duro golpe tras confirmarse que Trent Alexander-Arnold estará fuera de las canchas por más de dos meses.

El lateral derecho inglés, que vivía su mejor momento desde su llegada al club blanco el 12 de junio, sufrió una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda,

El Real Madrid confirma la lesión en un comunicado oficial

El club hizo pública la noticia a través de un comunicado médico:

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Trent Alexander-Arnold por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda”, detalló la institución en su página web.

Parte médico de Trent. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 4, 2025

La lesión se produjo este miércoles en San Mamés, donde el defensor tuvo que abandonar el campo en el minuto 54, cortando abruptamente una racha de cuatro titularidades consecutivas.

Alexander-Arnold había consolidado un papel importante dentro del equipo tras superar una larga lesión muscular —esta en el bíceps femoral de la misma pierna izquierda— que lo mantuvo fuera desde el 16 de septiembre hasta el 26 de octubre.

Su regreso fue progresivo, sumando minutos en escenarios especiales como Anfield (10 minutos) y Vallecas (8 minutos), antes de recuperar su mejor versión durante noviembre.

¿Qué partidos se perderá Alexander Arnold con el Madrid?

El tiempo estimado de recuperación superior a dos meses implica que Trent se perderá:

Alrededor de 8 partidos de LaLiga



La Supercopa de España



Toda la fase liga de la Champions League



Las rondas de Copa del Rey que dispute el Real Madrid hasta febrero



La situación complica seriamente los planes de Xabi Alonso, ya que Dani Carvajal continúa recuperándose de una artroscopia en la rodilla derecha y no volverá hasta 2026.

Esto deja al equipo sin laterales derechos naturales, abriendo de nuevo la posibilidad de que Fede Valverde ocupe esa posición, como ya hizo en ocasiones anteriores.

Sigue leyendo:

– Kylian Mbappé busca romper dos récords históricos de Cristiano Ronaldo

– El gol de Nico Williams al Real Oviedo es elegido como el más bello de noviembre en España

– Lionel Messi revela quién fue el mejor entrenador en su gran carrera