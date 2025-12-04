Madre de estudiante hispana hallada muerta en Texas denuncia irregularidades: “El teléfono de mi hija apareció en el bosque”

La muerte de Brianna Aguilera, estudiante de 19 años de la Universidad Texas A&M, ha generado nuevas dudas después de que su madre, Stephanie Rodríguez, revelara que el teléfono de la joven fue encontrado “en el bolso de una amiga que estaba tirado en el bosque”.

Aguilera murió el domingo 30 de noviembre a las 12:47 a. m., cuando su cuerpo fue localizado en el complejo Rio Apartments, en Austin, Texas, poco después de asistir a un tailgate por el partido entre Texas A&M y la Universidad de Texas.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Austin (APD), la muerte no se investiga como homicidio, pues hasta ahora no han surgido “circunstancias sospechosas”. La versión que los detectives ofrecieron a la madre sugiere que la joven cayó desde un piso 17, en un hecho que sería accidental o un suicidio.

Rodríguez rechaza categóricamente esa hipótesis.

“Mi hija no saltaría de un edificio de 17 pisos. Etiquetar esto como un suicidio es una locura”, escribió en Facebook.

El teléfono en el bosque y una pelea previa: las alertas de la madre

En declaraciones a Fox & Friends, Rodríguez aseguró que el hallazgo del celular avivó sus sospechas sobre la muerte de la estudiante.

“Finalmente encontraron el teléfono de mi hija en el bolso de su amiga que estaba tirado en el bosque”, dijo.

El exinspector del NYPD y analista de Fox News, Paul Mauro, consideró que el detalle es relevante y plantea interrogantes sobre la secuencia de hechos previos a la caída.

“Una pregunta importante es cómo su teléfono terminó en un bolso abandonado lejos del lugar donde se encontró el cuerpo”, señaló.

Además, la madre afirma que hubo una pelea entre Brianna y otra joven, de acuerdo con mensajes de texto que posee, pero asegura que los investigadores “simplemente ignoraron” esa información.

“¿Cómo es posible que algunos amigos se fueran inmediatamente y que la persona que vivía en el apartamento desocupara su residencia de inmediato?”, cuestionó.

Una desaparición inusual y un móvil en “No molestar”

Rodríguez afirma que la preocupación comenzó el viernes por la tarde, cuando su hija dejó de responder sus mensajes. Le resultó “extraño y escéptico” que el teléfono de Brianna estuviera en modo “No Molestar”, algo que la joven nunca hacía cuando salía.

“Nadie me contactó. Yo tuve que llamar varias veces al Departamento de Policía de Austin porque no podía localizarla”, dijo a la estación KGNS.

La madre indicó que, según la dinámica familiar, Brianna siempre debía mantener su ubicación activada y responder mensajes para confirmar que estaba bien, algo que dejó de hacer desde las 6:00 p. m. del viernes.

El testimonio más duro: “Creo que alguien la empujó”

En entrevista con People, Rodríguez insistió en que no cree en la teoría del accidente ni del suicidio.

“Creo que alguien la empujó del balcón”, afirmó.

También planteó otra posibilidad: que la joven pudo haberse desmayado bajo los efectos del alcohol y que alguien, al entrar en pánico, la arrojó o la dejó caer.

“Mi hija es delgada y frágil. No tolera el alcohol. Creo que se asustaron y la tiraron por el balcón, o la empujaron”, señaló.

Policía insiste en que no hay señales de crimen

En una declaración enviada a Fox News Digital, la Policía de Austin reiteró que no existe evidencia que sugiera circunstancias criminales.

“Cada pérdida en nuestra comunidad se toma en serio, y cada vida merece un proceso de investigación completo”, indicó el departamento, que extendió sus condolencias a la familia.

La investigación continúa abierta y el cuerpo de Brianna fue enviado a la Oficina del Médico Forense del Condado de Travis. La institución señaló que las autopsias pueden tardar 90 días o más.

Una familia que exige respuestas

Rodríguez sostiene que el grupo de amigos que estaba con su hija tuvo tiempo suficiente para “inventar la misma historia”, algo que considera parte de un presunto encubrimiento.

“Esto no fue accidental. Alguien mató a mi Brie”, reiteró.

Mientras la policía insiste en su versión y los exámenes forenses avanzan, la familia se aferra a una convicción: la muerte de Brianna Aguilera no fue un accidente, y alguien sabe lo que ocurrió esa noche.

