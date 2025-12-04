México insiste en la extradición de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

En octubre del 2025 se dio a conocer que el abogado Víctor Álvarez Puga, esposo de la presentadora Inés Gómez Mont, fue detenido en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) y trasladado al Centro de Procesamiento y Servicios de Krome North SPC, en Miami, luego de que no pudiera comprobar su estancia legal en el país.

Si bien su detención no tuvo que ver con las acusaciones que existen en México en su contra por su probable participación en los delitos de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero, el litigante permanece en calidad de detenido y en espera de una resolución.

Mientras eso sucede, las autoridades mexicanas, encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR), revelaron que ya solicitaron la extradición del esposo de la presentadora de televisión.

El anuncio fue dado a conocer por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien compartió con la prensa detalles del caso, luego de que tanto él, como Inés Gómez Mont, fueran declarados prófugos de la justicia.

“Se está pidiendo la extradición. Está detenido, fue la información que nos dieron. Ahora que está la encargada de la Fiscalía, Ernestina Godoy, le preguntaremos que pueda indagar en este caso”, dijo la mandataria en su acostumbrada conferencia matutina.

En el mismo espacio detalló que no habrá impunidad en este caso, con lo que adelantó que se llegará hasta las últimas consecuencias.

“Nos interesa mucho que no haya impunidad en esto, entonces que lo informe la Fiscalía”, concluyó Sheinbaum sobre este tema.

¿Por qué no ha sido expulsado y cuál es su situación en Estados Unidos?

El País informó que Álvarez Puga continúa detenido en Estados Unidos porque su equipo de abogados logró retrasar su expulsión migratoria, ya que están en espera de su audiencia previa.

De acuerdo a documentos judiciales, compartidos por Imagen Televisión, el también empresario ingresó a Estados Unidos con visa de turista el 14 de enero de 2021 y permaneció ahí hasta el 9 de julio, es decir, unos días antes de que venciera el plazo que se le da a los turistas mexicanos para abandonar la Unión Americana.

Los mismos documentos detallan que el litigante se dirigió a Bahamas en avión y al día siguiente intentó reingresar a Estados Unidos, pero ya no como turista, sino como asilado político, al asegurar que él y su familia eran víctimas de una persecución política por parte del gobierno mexicano debido a sus preferencias políticas.

A pesar de su solicitud de asilo, esta aún esta en espera de ser aprobada y está en revisión, por lo que al momento de su detención no contaba con un documento que avalara los motivos por lo que permaneció en Estados Unidos sin contar con una visa vigente.

