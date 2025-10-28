Revelan nuevos detalles del arresto de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

El lunes se dio a conocer en diversos medios de comunicación la detención de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, quien fue arrestado en septiembre pasado en la ciudad de Miami, en Florida, sin embargo, fue hasta ahora que se reveló la noticia.

El aseguramiento del reconocido abogado no fue por las acusaciones que existen en su contra en México, sino porque no pudo comprobar su estancia legal en Estados Unidos, lo que llevó a las autoridades migratorias a detenerlo y a ingresarlo al Centro de Procesamientos y Servicios Krome North.

“Él vivía tranquilo en Miami y, como todos los que se fugan aún con fichas rojas de Interpol, llevaba mucho tiempo viviendo allá”, comentó el periodista Dario Celis, quien fue el primero en compartir la noticia sobre la detención y lo hizo en la columna que tiene en El Heraldo de México.

Tras esas primeras afirmaciones, en Imagen Televisión también ya se hicieron eco de la noticia y brindaron mayores detalles sobre lo que estaría pasando con Víctor Álvarez Puga.

Trascendió que su aseguramiento se produjo tras un viaje que hizo a una isla del Caribe y en medio de su solicitud para ser aceptado como asilado político en Estados Unidos.

De acuerdo a documentos judiciales, compartidos por Imagen Televisión, el también empresario ingresó a Estados Unidos con visa de turista el 14 de enero de 2021 y permaneció ahí hasta el 9 de julio, es decir, una días antes de que venciera el plazo que se le da a los turistas mexicanos para abandonar la Unión Americana.

Los mismos documentos detallan que el litigante se dirigió a Bahamas en avión y al día siguiente intentó reingresar a Estados Unidos, pero ya no como turista, sino como asilado político, al asegurar que él y su familia eran víctimas de una persecución política por parte del gobierno en el poder debido a sus preferencias políticas.

A pesar de su solicitud de asilo, por lo que se pudo saber, esta aún esta en espera de ser aprobada y está en revisión, por lo que al momento de su detención no contaba con un documento que avalara los motivos por lo que permaneció en Estados Unidos sin una visa vigente.

Hasta el momento se desconoce si Inés Gómez Mont y sus hijos también se encontraban en Estados Unidos al momento de su arresto.

¿De qué se les acusa en México?

Víctor Álvarez Puga; su hermano, Alejandro; e Inés Gómez Mont fueron acusados de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero por las autoridades mexicanas y desde septiembre del 2021 estaban prófugos de la justicia.

