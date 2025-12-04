PlayStation adelanta la Navidad: el juego gratis para PS5 que puedes reclamar hoy mismo

PlayStation está adelantando la Navidad con un juego totalmente gratis para PS5 que puedes reclamar sin pagar nada y sin tener PlayStation Plus activo. Solo necesitas una cuenta de PSN, entrar a la tienda y añadirlo a tu biblioteca digital.

Un juego gratis en PS5 sin PlayStation Plus

Sony habilitó en PS5 la descarga gratuita de Lost Lands 3: The Golden Curse, la tercera entrega de una saga de aventuras y puzles que está llegando de manera escalonada al catálogo digital de PlayStation. Lo mejor es que cualquier usuario puede descargarlo, sin importar si tiene activa una suscripción a PlayStation Plus Essential, Extra o Premium.

Este movimiento funciona como una especie de “regalo adelantado de Navidad” para la comunidad, en un contexto donde la mayoría de promos suelen estar ligadas a membresías de pago. Aquí no hay letra chica: el juego se añade a tu biblioteca y se queda ahí, sin límite de tiempo para jugar una vez reclamado.

De qué va Lost Lands 3: The Golden Curse

Lost Lands 3: The Golden Curse es una aventura gráfica centrada en exploración, resolver puzles y seguir una historia de fantasía. La protagonista es Susan, una heroína recurrente de la saga que vuelve al misterioso mundo de las Tierras Perdidas para frenar el renacer de una antigua maldición druídica que amenaza tanto a ese universo como al mundo humano.

Durante la partida te encuentras con estatuas demoníacas que cobran vida en una fortaleza olvidada, generando caos entre los habitantes y marcando el tono de misterio del juego. Un mago llamado Maaron recurre a Susan por sus antecedentes heroicos y, a partir de ahí, el jugador se enfrenta a escenarios llenos de detalles, secretos ocultos y rompecabezas que se resuelven combinando observación y lógica.

La saga Lost Lands viene llegando a PlayStation desde agosto de 2025, y este tercer episodio continúa la estrategia de ofrecer cada entrega de forma gratuita a medida que se suma al catálogo digital. Los desarrolladores ya dejaron claro que los títulos anteriores seguirán disponibles sin costo y que el cuarto juego de la serie también se podrá obtener gratis cuando se publique.

Cómo descargar el juego gratis paso a paso

Una de las claves de esta promoción es que no necesitas PlayStation Plus Premium ni ningún tipo de suscripción activa para descargar Lost Lands 3: The Golden Curse. La función de PS Plus Premium se limita al streaming de algunos títulos de la saga, pero la descarga directa del juego es totalmente independiente de estas membresías.

Para reclamar el juego gratis en tu PS5, solo tienes que seguir estos pasos:

Enciende tu PS5 e inicia sesión con tu cuenta de PlayStation Network. Cualquier cuenta estándar funciona, siempre que estés conectado a internet.

Abre la PS Store desde el menú principal de la consola. Es el icono habitual de la tienda de PlayStation en la interfaz de PS5.

Usa la función de búsqueda y escribe “Lost Lands 3: The Golden Curse”. Asegúrate de seleccionar la versión correspondiente al juego de aventuras y puzles de la serie Lost Lands.

Entra en la ficha del juego y pulsa el botón para añadirlo a tu biblioteca. Debería aparecer como título gratuito, sin precio asociado, listo para “Obtener” o “Agregar a la biblioteca”.

Descarga e instala el juego en tu consola. Una vez agregado, puedes descargarlo en ese momento o dejarlo en tu biblioteca para instalarlo cuando tengas espacio.



En cuanto completes el proceso, el juego quedará vinculado a tu cuenta y podrás jugarlo cuando quieras, incluso si más adelante cambian las promociones de la tienda. No hay ventana temporal estricta como en otras ofertas relámpago, ya que el título se mantendrá disponible de forma indefinida en la PS Store como juego gratuito, según la política de los desarrolladores para esta serie.

Más regalos para suscriptores de PlayStation Plus en diciembre

Además de este título gratuito para todos, diciembre viene cargado para quienes sí pagan PlayStation Plus. Durante este mes, Sony ofrecerá cinco juegos sin costo adicional para los suscriptores, por encima de los tres habituales que suele entregar cada mes.

Desde el martes 2 de diciembre hasta el lunes 5 de enero, quienes tengan una membresía activa de PlayStation Plus podrán añadir estos cinco juegos a su biblioteca digital en PS5 y PS4 y mantener el acceso mientras sigan suscritos. Entre los destacados aparece LEGO Horizon Adventures, que reimagina el universo de Horizon con estética de LEGO y modos cooperativos local y online, ideal para jugar en familia o con amigos.

También se suma Killing Floor 3, enfocado en acción cooperativa para hasta seis jugadores con hordas de enemigos en escenarios oscuros, y The Outlast Trials, que apuesta por el terror psicológico y la supervivencia en solitario o en equipo. Completan la lista Neon White, un híbrido de plataformas y disparos en primera persona con mecánicas basadas en cartas, y Synduality Echo of Ada, exclusivo de PS5 con combates PvE y PvP en un mundo postapocalíptico orientado a la cooperación.

