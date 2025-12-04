Sheinbaum confirma reuniones privadas con Trump y Carney previo al sorteo de la FIFA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que sostendrá reuniones en privado con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, previo a la realización del sorteo de la FIFA.

“Vamos a tener una pequeña reunión con el presidente Trump, y otra con el primer ministro (Mark) Carney”, afirmó.

Desde su conferencia en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que viajará este mismo jueves por la tarde a Washington D.C. para estar presente en el sorteo de la FIFA que se realizará mañana viernes.

“Nos vamos hoy en la tarde-noche a Washington, ahora si lo informo, vamos a usar un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional por los tiempos de ida y vuelta ya no nos daba la oportunidad”, precisó.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Mario Guzmán | EFE

La mandataria mexicana adelantó cómo será su participación en el sorteo de la FIFA el cual empezará a las 12:00 hora local en The Kennedy Center, el centro cultural nacional de Estados Unidos.

“Después, el evento que dura como cuatro minutos, el sacar la bolita y ver en qué, creo que es, qué grupo vamos a encabezar como México. Y después ya nos vamos a nuestros asientos y allí pues se termina cómo se constituyen todos los grupos del mundial, ahí se termina el evento”, mencionó.

Sheinbaum también adelantó que, tras su participación en el sorteo, tendrá una reunión con mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos y, la noche del viernes, volverá a la Ciudad de México para poder encabezar el sábado la celebración del aniversario del inicio de Gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el Zócalo capitalino.

