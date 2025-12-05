Hallan restos humanos en una casa de San Diego donde vivió un hombre que está preso por un caso diferente

Un hombre de San Diego, que ya se encontraba detenido en relación con un homicidio, está siendo investigado como persona de interés tras el hallazgo de los restos de varias personas en una propiedad donde vivió, informaron fuentes policiales familiarizadas con la investigación.

La Fiscalía del Condado de San Diego informó que las autoridades identificaron a Dwight William Rhone, de 74 años, como “persona de interés relacionada con una investigación en curso” en una propiedad en el barrio de Southcrest, San Diego.

La fiscalía no anunció cargos contra Rhone en relación con los restos humanos hallados en la propiedad, ubicada en la Avenida Newton.

La Patrulla de Carreteras de California y el FBI encontraron los restos durante un registro en una propiedad donde Rhone vivió como inquilino, informó la fiscalía.

🚨FBI San Diego assists law enforcement partners in search for human remains in cold case homicide. pic.twitter.com/xZwm6qbFWb — FBI San Diego (@FBISanDiego) December 3, 2025

“Los detectives trabajarán con la Oficina del Médico Forense del Condado de San Diego para determinar la identidad de los restos y la causa de la muerte”, dijo la policía en un comunicado.

El FBI calificó la búsqueda como parte de una “investigación de casos sin resolver”, y la fiscalía indicó que investigadores de la Unidad de Casos Sin Resolver/Personas Desaparecidas del Departamento de Policía de San Diego colaboraron en la búsqueda.

Rhone ha estado detenido desde finales del año pasado. Fue arrestado en diciembre pasado por un cargo de asesinato después de que Bernardo Moreno, de 54 años, fuera encontrado muerto por disparos en la Interestatal 5 el 18 de octubre de 2023, según informó la Patrulla de Carreteras. El cuerpo de Moreno también fue incendiado, añadió.

