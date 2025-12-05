La esposa de un entrenador en Virginia buscado por abuso sexual infantil le envía un mensaje

La esposa de un entrenador de futbol americano de una escuela secundaria de Virginia, quien desapareció días antes de ser buscado por cargos relacionados con material de abuso sexual infantil y prostitución de menores, le ruega que “afronte las acusaciones defendiéndose ante un tribunal”, ya que permanece desaparecido desde hace dos semanas.

Travis Turner, de 46 años y residente de Appalachia, Virginia, fue visto por última vez el 20 de noviembre, según la Policía Estatal de Virginia. Es buscado por múltiples delitos graves, incluyendo cinco cargos de posesión de pornografía infantil y cinco cargos de uso de una computadora para prostituir a una menor, según la Policía Estatal de Virginia. El entrenador de futbol americano de la Escuela Secundaria Union es considerado fugitivo, según la policía.

Turner fue visto por última vez por familiares caminando hacia el bosque con un arma, según la familia del entrenador.

“Si bien el último contacto de la familia con Travis les preocupa mucho por su bienestar, se aferran a la esperanza de que lo encuentren y le brinden la oportunidad de defenderse ante un tribunal”, declaró su familia en un comunicado emitido a través del abogado de su esposa. La familia afirmó que sigue cooperando con las fuerzas del orden, lo que incluye el registro de su casa y propiedades en múltiples ocasiones, en medio de los esfuerzos por localizar a Turner.

El auto, las llaves y la billetera de Turner se quedaron en casa, así como sus medicamentos diarios, sus lentes de contacto y sus gafas, según su familia.

Al no regresar esa noche, su esposa contactó a las fuerzas del orden y presentó una denuncia por desaparición al día siguiente, “según las instrucciones”, ante la Policía Estatal de Virginia, según su familia.

“No se presentaron cargos penales contra Travis hasta días después de que no regresara a casa”, según el comunicado de su familia. “No era un fugitivo ni lo buscaban las fuerzas del orden en el momento de su desaparición. Su esposa no lo estaba ayudando a escapar, sino que estaba pidiendo ayuda para encontrarlo“.

Su esposa e hijos se encuentran en apuros y lo instaron a regresar a casa.

“No dejen que su familia luche esta batalla sin ustedes”, decía el comunicado. “Los quieren y los extrañan. Quieren que sepan que son su apoyo”.

El Servicio de Alguaciles de EE.UU. anunció esta semana una recompensa de hasta 5,000 dólares por información que conduzca a la captura de Turner.

Los Alguaciles de EE.UU. advirtieron que Turner “podría estar armado” y que se “tenga precaución” en un cartel de búsqueda publicado el lunes.

Turner es profesor de educación física y entrenador principal de futbol americano en la escuela secundaria Union High School, en el distrito escolar público del condado de Wise, según el sitio web de la escuela. Tras su desaparición, el equipo de futbol americano ha avanzado a las semifinales estatales de Virginia, programadas para este sábado, tras una temporada de 13-0.

En respuesta a una solicitud de comentarios sobre Turner, las Escuelas Públicas del Condado de Wise informaron el martes que están “al tanto de que las autoridades han presentado cargos contra un miembro del personal que se encuentra en licencia administrativa”.

